日自民黨擬法案吸金融外勞 澳洲至今收62港人保護申請

自民黨：考量香港東亞局勢

日本首相安倍晉三上周四（11日）回應片山的質詢稱，一直歡迎包括香港在內的外國專業技術人才，並將繼續積極地吸引專才，又稱保持東京金融業吸引力至關重要。片山皋月昨日稱，自民黨正草擬提案予政府，最快周四出爐。被問及提案背後是否有對香港人的考慮，片山承認有，並稱「香港和東亞的局勢非常緊張」，又稱「吸引金融家到東京向來是我們（日本）的長期難題」。路透社稱，上述方案會是全國經濟政策的一部分，該政策包括一項令東京成為金融樞紐的計劃，將會如何吸收外籍勞工到日本勞動力。

另外，澳洲廣播公司（ABC）周二引述內政部數據報道，去年11月、今年3月和4月分別有18、27和17名香港特區護照持有人在澳洲申請「臨時保護簽證」（Temporary Protection Visa），合共62宗個案；11月和1月，各有少於5人被拒發最終的保護簽證。報道引述內政部回應稱，每一宗人道援助的請求個案皆是「按個別情况」考慮。內政部網站表明，倘若成功申請「臨時保護簽證」，簽證期限為3年，其間可在澳洲定居、工作或讀書，可申請延期。本報昨聯絡澳洲內政部查詢，對方稱要待今日才能回覆。

保護簽證可在澳工作定居

ABC訪問化名Tommy的22歲港人政治庇護申請者，Tommy稱自己有份活躍參與去年中大和理大的攻防戰，慨嘆示威者根本無力對抗受過專業訓練的警察，因此在朋友願意接濟下，1月以旅遊簽證入境澳洲，並在3月申請保護簽證。談到英國擬為BNO持有人提供申請公民權的路徑，Tommy提醒許多示威者都是20歲以下，根本不符合申請資格，呼籲西方從人道角度向外逃港人提供特殊簽證或政策。

明報記者