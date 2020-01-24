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港聞二

中介代續BNO 律師行全包8000元 旅社慘淡加入市場：有收入便做

【明報專訊】BNO持有人或可取得居英權，續領BNO成為近期熱話，並衍生商機，不少中介公司推出續領BNO服務，一般全包收費約2000元。近日有公司加價，律師行也加入巿場欲分一杯羹，標榜由律師代辦手續，全包收費8000元；近日旅行社捷旅集團亦推出代辦續領BNO，每份申請收費2300元起，與市面上的代辦公司收費相若。捷旅總經理周永強表示，「現在什麼（收入）都沒有，哪些（服務）有收入便做。」

明報記者 馮樂琳

根據英國內政部資料，合資格申請BNO的港人約有290萬。截至2月24日，BNO持有人有近35萬。記者以顧客身分向多間代辦公司查詢，代辦費用由500多元至800多元不等，視乎續領者的舊BNO是否已遺失，連同約105英鎊（約1029港元）申請費及速遞費，全部費用約2000元；其中一間代辦公司的職員表明，本月內代辦收費550元至700元，但下月要加價至600元至750元，但未有解釋加價原因。

捷旅集團近日也提供BNO代辦服務，集團總經理周永強回覆本報時表示，代辦續領BNO的服務只推出數天，目的是增加收入，他說，不少人會自行上網續領，需要代辦的客人不多，「現在什麼（收入）都沒有，哪些（服務）有收入便做」。他稱集團的簽證部一向會代辦簽證，新服務由該部門員工負責。

DHL：上門取件更快更平

續領BNO亦令速遞公司生意大增，門巿經常大排長龍。記者昨以顧客身分向速遞公司DHL查詢，查詢熱線設有「專線」接聽有關寄送BNO申請文件，接聽職員表示，預約上門收件費用較直接到門市取籌、排隊便宜，而且最快可即日上門取件。

民主黨接2500查詢 免費協助

民主黨自5月至今接獲超過2500個BNO申請查詢，該黨國際事務委員會委員梁翊婷表示，部分人因「港區國安法」想離開香港，冀藉續領BNO增添保障，也有合資格的續領者為1997年後出生的子女謀後路，希望子女能以受養人身分移居英國。

梁翊婷表示，該黨國際事務委員會設立了續領BNO的熱線，並增聘兩名兼職員工處理市民的查詢，她表示，委員會計劃每周六設立6小時服務時間，從旁協助有特別需要，例如不懂用電腦的市民續領BNO，費用全免。

劉慧卿促英方另設制度

讓97年後出生港人居留

民主黨前日去信英國內政大臣彭黛玲，要求英國擴大港人申請BNO資格，包括1997年前出生但其父母未有代為領取BNO的人，並給予BNO持有人居英權或公民身分等，民主黨國際事務委員會主席劉慧卿稱這是英國對港人的責任，她又希望英方能另設制度，讓1997年後出生的年輕人居留英國。

相關字詞﹕民主黨 捷旅集團 港區國安法

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