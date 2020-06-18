警拘押自閉男 被質疑沒跟指引 區議員：4小時沒「合適成人」陪伴 警無回覆

稱甫下車即被捕 區議員料路過

袁嘉蔚說，該男子20多歲，目前無業，日常喜歡觀察街站及收集議員的宣傳單張，但從不參與激烈的示威，相信他當天並非要參與公眾活動，只是碰巧經過現場。袁說，她向男子查詢，得知當時他甫從巴士下車，即被警方以涉嫌非法集結拘捕。

不理解警指令 被喝「唔好扮聽唔到」

袁引述該自閉男子稱，警方一時叫他「坐低，如果唔係就拉你」，一時又叫他趴下，他未能立刻理解，即被警員大罵「唔好扮聽唔到」。該男子在警署等候4小時後，其母收到袁的通知，才得悉兒子被捕，即趕到警署陪伴兒子錄口供。該男子7月須再到警署報到。

袁嘉蔚引述男子稱警察「好大聲」，其母亦說他中了胡椒噴霧後痛得睡不着，「全晚都叫痛，第二日叫到累了才睡着」，亦一直夢到自己被罵，其母十分心痛。

警有指標辨別無行為能力者

立法會議員張超雄稱，2015年警方在沙田美林邨錯誤拘捕及起訴一名智障男子誤殺罪，之後訂立一套「行為指標」，指示警員應從被捕者的言談反應、有否帶藥物在身等，識別其是否「精神上無行為能力者」（MIP）。張質疑警方沒按照指引與上述自閉男子溝通。

據警方網頁的「精神上無行為能力人士新措施」，警員應避免令對方身處易受四周事物騷擾的環境或大聲問話，警方亦會邀請「合適成人」協助，包括親人、監護人，或對處理有特別需要人士有經驗者。

有義工可任「合適成人」 無人通知

社會工作者總會外務副會長張志偉補充，MIP可向警方申請「守護卡」供警員識別，但該卡並非正式官方文件，缺乏管理，極少人使用。他又說，一班曾受訓練的義工隨時預備擔任「合適成人」，陪伴被捕的MIP錄口供，惟從來無人通知過這批義工去幫忙。

本報記者當晚所見，上述男子被警方制服後滿臉通紅，一隻鞋甩脫，不時說自己不適，面上流了一行鼻涕，狀甚痛苦。他亦多次說希望找回自己的電話，又不停扭動身軀掙扎，被警員大聲喝令坐下，其後救護員到場為他抹臉和頭，又不住安撫他和給他穿回鞋子，再送他登上救護車。

明報記者

（反修例風暴）