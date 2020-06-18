警未證阻交通 涉拋雪糕筒青年脫罪

警不知雪糕筒扔到何處

報稱學生的被告許瀧濼（19歲）否認於11月2日在銅鑼灣禮頓道及加路連山道留下一個雪糕筒，對該處交通造成阻礙或不便。

目睹事發經過的警員羅逸威昨供稱，當日下午乘警車途經禮頓道近加路連山道時，在車上看見4至5名黑衣人在其右旁行人路聚集，而最遠處的黑衣人有「拋擲」動作，將一個有方形底座、圓錐形雪糕筒拋至行車路上一貨車的車尾，令該處車輛停下。

稱雪糕筒細 看片認無堵路

辯方盤問時播出一段事發地點的閉路電視，只見當時行車順暢。裁判官何俊堯遂問羅：「啲車點行呀，兜過去定剷過去呀？」羅卻稱雪糕筒細小，「比A4 size（紙張尺寸）高一呎多啲」，何官質疑「咁即係無造成阻礙？」羅回應「就咁睇就無」。羅又稱在片中看到一件「黑色物件」在行人路上，但無法確認是否涉案雪糕筒。

羅作供完畢後，控方未有傳召另一證人作供。何官表示，現有證供無法證明被告行為對該處車輛造成阻礙，「甚至係會唔會造成阻礙」；就算被告確實在案發地點扔雪糕筒，警員亦不清楚該雪糕筒被扔到哪處，認為控方未有足夠證據，遂裁定被告毋須答辯，無罪釋放。

【案件編號：ESCC2466/19】