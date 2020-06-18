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港聞二

首宗違令起底 設計師轉載警資料緩刑

【明報專訊】高等法院早前頒下臨時禁制令，禁止任何人不法披露警員及家人的個人資料，昨首次處理被控民事藐視法庭的案件。39歲平面及珠寶設計師遭警方發現在facebook披露警員資料，她其後承認有關責任，判囚28天，緩刑12個月，並支付3萬元訟費。法官提醒，若日後再有人干犯禁制令，或需即時監禁。

求情稱受周梓樂離世影響

原告為律政司，被告為陳藹柔（39歲）。高院於去年10月25日頒下禁令，禁止對警員及其家屬「起底」。

代表律政司長的大律師何卓衡表示，禁制令目的為捍衛法治，與一般民事藐視法庭性質不同，「起底」亦對社會帶來嚴重後果，建議判處監禁式刑罰，以向社會發出清晰信息，同時要求被告支付近36萬元的彌償訟費。辯方資深大律師彭耀鴻則稱，被告在最早階段承認責任，當時情緒受科大學生周梓樂離世的消息影響，建議判守行為或罰款。

高院法官高浩文判刑時表示，言論自由不包括恐嚇和騷擾，形容「起底」行為構成妨擾，甚至在社會造成寒蟬效應，令部分人因懼怕被「起底」而噤聲，量刑起點應為即時監禁。高官又說，被告未經深思熟慮做出涉案行為，形容網上作為可對現實世界構成實際影響，甚至對他人構成實際滋擾。

官：再有犯者或即囚

但高官接納被告有真誠悔意，是次只涉轉載行為，事後亦即時刪去有關帖文，被告財政狀况亦難以承擔高昂訟費，遂判處緩刑，並支付3萬元訟費。高官並提醒日後再有人干犯禁制令，可能需面對即時監禁。

警員住安全屋3月 外出被咒罵

案情指出，涉事警員在通訊軟件Telegram「老豆搵仔」頻道中，發現自己、妻子和父母的個人資料被「起底」，當中包括手機號碼、社交媒體帳號、結婚日期和場地等。涉事警員擔心人身安全受影響，而他與妻子每日最少收到20個滋擾電話，二人心理和情緒受困擾，曾入住安全屋3個月，妻子更有失眠問題。警員的個人資料曾被用於登記器官捐贈和綠色殯葬，以及被寫在停車場的牆上，他外出時亦被店員認出，被罵「黑警全家落地獄」。

警方去年11月5日發現，被告同日在個人facebook帳號，以公開貼文方式轉載相關資訊，並稱「血債血償（涉案警員名字）及眾黑警」。被告翌日被捕，她向警方承認自己轉載有關資訊，但不認識涉案警員及其家人。

【案件編號：HCMP249/20】

相關字詞﹕緩刑 高等法院 藐視法庭罪 臨時禁制令 起底 反修例運動

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