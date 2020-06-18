社工界稱極壞先例 現場調停恐絕迹

反修例10多社工被控 量刑恐不利

張超雄說，不少外展社工經常在示威現場緩和衝突、促進溝通，難以想像要為此負上刑責。他擔心本案先例一開，以後未必有社工在街頭負責溝通工作，亦會影響社工和警方在其他領域的合作關係。社福界立法會議員邵家臻指出，劉家棟案發時無暴力行為、無犯罪紀錄卻被「重判」，是個「極壞」先例。

社會工作者總工會副會長張志偉對判決「憤怒爆燈」，批評刑罰極不合理，並說：「緩衝溝通點可能係阻差辦公？」

辯方大律師李安然在庭上求情稱，劉首次提堂時戴頸箍出庭、眼角有瘀傷，已就本案承擔一些後果，且他案發時只想告知警方示威者有意撤退，並反映有人在警方推進時被擠得動彈不得，希望警方減慢步速。辯方稱，劉2017年完成社工課程，案件會令他留下案底，或要接受社工註冊局紀律處分，望法庭輕判罰款。

女友：無諗過囚一年 註冊局：不屬撤牌罪行

劉的女友向本報稱，「完完全全無諗過」男友被判監一年，因以往同類型案件未必會判囚，現在心情沉重。

社會工作者註冊局稱不評論個別事件；阻差辦公罪並非屬於《社會工作者註冊條例》附表二所指明的罪行（局方要就該些罪行採取註銷牌照的措施）。翻查資料，反修例案件中，社總理事陳虹秀及社工馬孝文均被控暴動，總幹事許麗明則被控襲警。