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首社工判監 劉家棟阻警推進囚一年 官：警有權衝向示威者驅散 受傷後果自負

【明報專訊】去年7月27日元朗衝突，「社工復興運動」成員劉家棟手持社工證在警方與示威者之間調停時，以身體擋在警員長盾前，昨於粉嶺裁判法院被裁定阻差辦公罪成，判囚一年，為首次有社工在反修例運動中被判監。署理主任裁判官蘇文隆表示，警員當時作驅散行動，有權衝向示威者令人群瓦解，「過程中有人與警方推撞，倒地受傷都無可避免」，又批評被告聯同兩名社工阻礙警方前進數分鐘，令警方執法難上加難，並拒絕劉保釋等候上訴的申請。

社工劉家棟（案發時23歲）被控去年7月27日在元朗安樂路與泰祥街交界附近阻礙警員陳沛杰執行職務。

稱「疑似記者」徘徊 警需防突襲

署理主任裁判官蘇文隆裁決稱，案發時有示威者非法集結、霸佔行車路及向警方投擲磚頭，其間「看似記者的人」不停在警陣外徘徊，警員需提防他們近距離突襲，故小心翼翼地向前驅散。在此情况下，警員的職責是要將示威者趕上橫街及支路，「不然怎能解散示威者，怎樣恢復正常秩序？」蘇官稱警員有權衝撞示威者以迫使人群瓦解，部分人應預計會受傷，後果自負，並形容警方驅散行動既合理合法，也是解決現場困局的唯一方法。

指示威者洶湧 要求警放慢腳步「荒謬」

蘇官說，被告當時在警陣前方後退，一度撞到涉事警員的盾牌，令該警員轉向左邊；正如無人可阻止警方追捕劫匪，無人可阻擋警員的去路，但被告不止為該警員帶來不便，還打擊對方執行當前工作，構成阻差辦公的控罪元素。加上警員當時「以寡敵眾」，被告行為已令警陣打開缺口，打亂警方部署。

蘇官強調，被告和兩名持社工證的男女要求警方放慢腳步，以免逼近示威者，等同要求警方背棄職責，而被告目睹示威者群情洶湧，理應明白他對警方的要求並不合理，更是「荒謬、不應該，遑論有必要」。對於辯方提出被告旨在保衛他人安全，蘇官認為毫無基礎，稱被告故意並成功阻撓警員前進，裁定阻差辦公罪成。

慢退捱警盾撞 官指成功阻警

蘇官判刑時稱，被告雖無使用器具，僅以身體阻撓警員前進，但他聯同兩名社工行事，並非小規模犯案，加上示威者的情緒難以預估，被告的行為會令警方行動難上加難。蘇官提到阻差辦公罪最高刑罰為監禁兩年，考慮到被告行為的實際影響，判即時監禁一年。

案發於去年7月27日發起「光復元朗」遊行，警方對該遊行發出反對通知書，惟大批市民冒着未經批准集結的法律風險入元朗，抗議7．21白衣人施襲，終引發警民衝突，警方多次施放催淚彈。遊行發起人鍾健平說，當日約有28.8萬人參與該次遊行。

案情指出，當晚7時許警方在元朗西鐵站對出築成防線，當警員推進時，被告手持社工證在水警陳沛然前面出現，其間不斷說「退緊退緊」，但步速緩慢。水警的長盾更撞到被告的臉及身體，令水警一度受阻而停下。

【案件編號：FLCC3419/19】

明報記者

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 阻差辦公 註冊社工 社工復興運動 反修例運動

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