法律學者凌兵倡先辦聽證會

內地《立法法》有相關規定

《立法法》第36條提及，如法案有關問題存在重大意見分歧，或涉利益關係重大調整，應當召開聽證會，聽取基層、群體代表、人民團體、專家等的意見。

凌兵回覆本報電郵查詢時稱，港澳辦副主任鄧中華亦稱立法應廣泛聽取社會各界意見，凌認為這是有實際需要，因相信中央官員希望國安法制訂後，在香港可有較大認受性和權威，而不希望社會群起攻之，故認為公開廣泛聽意見、包括啟動聽證會，對保障立法的「質量與效能」有很大作用。

凌兵說，聽證會是為解決立法爭議較大的問題，「如只有『歌頌派』、『保皇派』一家之言，聽不到不同聲音，聽證會便是浪費時間」。他表示，《立法法》要求立法活動公開透明，聽證會應盡量公開。

稱日落條款「無可能」

香港法律界近日就港區國安法提出多項要求，包括無追溯力、設陪審團、設日落條款等。凌兵認為，鑑於國安立法的難度，法律界意見「應當有很大得到聽取的空間」。他認為不設追溯力、無罪推定等要求，內地法律已有規定，較易實現，但日落條款「近乎否定中央立法，無可能實現」。他表示，中港法律差異不勝枚舉，舉例內地不承認司法獨立、由共產黨領導一切，若兩地法律有共同原則或理念，應當吸納，但立法時必須注意兩制根本差異。

至於律政司長鄭若驊早前稱設特別法庭是好事，凌兵稱沒聽到現行司法制度在國安案件中運作不力，「似乎沒有建立特別法院的必要性」。

（港區國安法）