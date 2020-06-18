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曾國衞質疑反國安法可否參選 泛民轟「DQ前奏」

【明報專訊】立法會選舉9月舉行，政制及內地事務局長曾國衞昨表示，對於立法維護國家安全，「我認為是天經地義的」，質疑若從根本上、原則上反對這一點，會令人質疑該人是否符合效忠特區、是否符合候選人的要求。22名民主派立法會議員質疑有關言論是「DQ前奏」。

曾國衞日前分別接受《文匯報》及《星島日報》專訪提及，若完全否定或反對維護國家安全的法律，或一心癱瘓政府運作，是否可被視為真誠擁護《基本法》及效忠特區，「是一個問號」。

曾國衞昨到立法會接受議員質詢後向傳媒表示，維護國家安全是毋庸置疑，「立法維護國家安全，我認為是天經地義的」，故若根本、原則上反對，令人質疑是否符合候選人的要求。他強調這並非指立法過程中不可提出其他意見，惟亦稱選舉主任是因應實際情况，並在有需要時徵詢法律意見後作決定，「不是我說了算」，稱只是他被問及有關情况時，想表達有關取態會引人質疑。

全國僑聯副主席盧文端昨於本報發表文章，認為對民主派有意參選者而言，不可反對港區國安法，否則會被DQ，因是違反《基本法》104條，認為香港社會可容許表達反對港區國安法，但立法會屬「建制人士」，要參選便要遵守擁護中國及其香港特區的義務，與言論自由無關。

22名民主派議員發表聯合聲明，批評曾國衞言論「明顯是立法會選舉DQ前奏」，印證民主派擔心「港區國安法」會影響人權、自由並非空穴來風，首當其衝便是參選權，「褫奪政治權利」不再遙遠；強調議會不從屬行政機關，民主派捍衛憲制、制衡政府是天職，批評曾國衞「政治恫嚇」、「其向極權叩頭的姿態，令人作嘔」。

22泛民議員發聲明：叩頭令人作嘔

民主黨胡志偉稱，民主派會繼續反對港區國安法，認為會衝擊一國兩制基礎，不擔心被DQ而不能參選，會選擇抗爭而非在議會「偷生」。公民黨黨魁楊岳橋批評曾國衞恐嚇參選人，稱該黨會繼續反對國安法，不因受恐嚇而改變。

工聯會麥美娟稱，國安法作為全國法律，納入基本法附件三，都是基本法一部分，如有人公然反對，質疑會否與宣誓擁護基本法有矛盾，「如支持基本法，條文都應擁護」。她說選舉主任會按事實、法律考慮，會相信其決定。

（港區國安法）

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