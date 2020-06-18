楊岳橋：如修逃犯例還魂 甚至更差

楊岳橋質疑中央對極其特殊情况保留管轄權是建基於《基本法》哪一條，「特殊狀况條線劃在哪裏？有冇客觀標準？」

大律師公會副主席葉巧琦說，港區國安法現時如「黑洞」，不公開條文，但每日都有不同人「放風」。她說，即使逃犯條例都有基本保障，現時只憑空說觸犯港區國安法有可能移交內地受審，引發連串疑問，「去咩法庭？有否律師代表？邊類案件會咁做？由誰決定哪類案件可移交內地審？執法過程是拉咗就立即送到內地？香港法庭能否審議應否移交？」

葉巧琦稱「兩制」最重要是國內和香港的法律制度不同，香港實行普通法，受基本法保障，若可將犯人移交內地審訊，「請問基本法第19條指香港有獨立司法權和終審權有何意義？」她說，內地正朝住「在基本法鑽空子方向走」。

湯家驊：應由港法庭決定移交否

資深大律師、行會成員湯家驊說，現行逃犯條例沒有這安排，不等於用其他立法不可處理。他說，如有人在內地作出危害國家安全的事，走到香港繼續做，明顯兩地都有審判權，可透過立法處理。他希望即使有此情况出現，仍由香港法庭決定是否應送到內地審訊，倘沒有此關卡，對香港法治會有衝擊。

（港區國安法）