港聞

港聞一

譚耀宗：不排除送內地審 葉劉：惹恐慌 陳文敏：被捕者香港法律保障全失

【明報專訊】「港區國安法」會否有「送中」審訊安排惹關注。全國人大常委譚耀宗（圖）說，「如果中央認為有必要，不應該由香港法院審理，（送往內地審訊）可能都係一個選項」。保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀表示，港區國安法條文有凌駕性，中央有權將犯者移送到內地受審，並將此寫入條文，但認為這會為香港人帶來很大的震盪、恐慌。法律學者陳文敏形容這是「大開中門」，由內地執法機關決定抓什麼人，一經他們鎖定的人，便會完全失去現時普通法和香港法律對他們的保障。

明報記者

全國人大常委會即將定立港區國安法，常委會今日至20日開會，譚耀宗昨表示議程暫未提及國安法，也暫未收到常委會加會通知。港澳辦副主任鄧中華日前說，中央會保留對極其特殊、嚴重危害國家安全案件的管轄權。譚耀宗昨被問到是否代表違反港區國安法的人要到內地受審，他說不排除這個選項。他接受本報查詢時說「沒有什麼好恐慌」，認為中央對極其特殊的案件保留管轄權是合理的。至於有什麼情况屬「極其特殊」，他稱自己認為外國勢力干預香港事務，「特區政府點處理外交？」

何謂「極其特殊」情况？

譚：外國勢力干預

全國政協常委唐英年昨午表示，在現有《逃犯條例》下，不可將港人送往內地受審；條例現時無修改，仍然適用。他說，如果國安法納入基本法附件三在港實施，條文稱可將犯人移交內地，要想方法如何與現有法律適應和完善。他強調香港依法辦事，有基本法保障，期望條文不與基本法牴觸。被問到國安法會否在7月通過，唐英年稱不知道。

唐英年任會長的香港友好協進會昨邀請特首林鄭月娥就國安法溝通，唐會後稱，林太在會上主要是聽意見。

葉劉：中央有權送內地審

葉劉淑儀昨回應稱，香港與內地現時無移交逃犯的安排，而國家對於危害國家安全的罪行有管轄權，香港法院也有管轄權，港區國安法條文有凌駕性，中央有權移送犯人到內地受審。不過，她認為內地司法制度與香港相當不同，港人習慣普通法原則，有公開透明審訊，亦有很多人權保障，若較嚴重的案件可能移送到內地審訊，當然會令很多香港人恐慌。

陳文敏：恐如王全璋

「沒律師代表不能見家人」

港大法律學院公法講座教授陳文敏表示，若移交犯人到內地受審，「恐怕不是缺口，而是大開中門了」。他說，逃犯條例要求中央政府通過香港司法程序，將一些在國內犯法逃來香港的人送回國內受審，而譚耀宗的說法，等於是內地執法機關可直接將一些在香港犯法的人抓回內地受審，而被內地機關鎖定的人，便會完全失去現時普通法和香港法律對他們的保障。

陳文敏舉例，內地維權律師王全璋被控觸犯國家安全罪，被囚3年多還沒有審訊，沒有律師代表，家人不能接觸，連囚禁在哪裏也不知道，妻子也不能在場聆訊，即使服刑完畢後亦不能馬上回北京與家人團聚，「這便是內地國安法的特色」。

田北辰：信中央不隨便用

港區人大代表田北辰說，若國安法最嚴重的案件不在香港審訊，會感「悲哀但不意外」，悲哀是無可避免損害一國兩制或市民對一國兩制的印象，不意外是沒有一個國家將國家安全完全放手給地區或特區的法院。他相信中央不會輕易動用「尚方寶劍」。

政制及內地事務局長曾國衞昨在立法會回答口頭質詢時稱，港區國安法條文將符合《憲法》和基本法，不會影響本港基本法下的獨立司法權及終審權，但特區對國防及外交等國家層面行為沒有司法管轄權。

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕陳文敏 唐英年 曾國衞 葉劉淑儀 楊岳橋 逃犯移交 譚耀宗 港區國安法

上 / 下一篇新聞

楊岳橋：如修逃犯例還魂 甚至更差
楊岳橋：如修逃犯例還魂 甚至更差
曾國衞質疑反國安法可否參選 泛民轟「DQ前奏」
曾國衞質疑反國安法可否參選 泛民轟「DQ前奏」
宣傳罷課「公投」 鄭家朗：反應好好
宣傳罷課「公投」 鄭家朗：反應好好
新公務員工會再有幹事遭免署任
新公務員工會再有幹事遭免署任
法律學者凌兵倡先辦聽證會
法律學者凌兵倡先辦聽證會
86團體函栗戰書 促停立法
86團體函栗戰書 促停立法
首社工判監 劉家棟阻警推進囚一年 官：警有權衝向示威者驅散 受傷後果自負
首社工判監 劉家棟阻警推進囚一年 官：警有權衝向示威者驅散 受傷後果自負
社工界稱極壞先例 現場調停恐絕迹
社工界稱極壞先例 現場調停恐絕迹
首宗違令起底 設計師轉載警資料緩刑
首宗違令起底 設計師轉載警資料緩刑
警未證阻交通 涉拋雪糕筒青年脫罪
警未證阻交通 涉拋雪糕筒青年脫罪
警拘押自閉男 被質疑沒跟指引 區議員：4小時沒「合適成人」陪伴 警無回覆
警拘押自閉男 被質疑沒跟指引 區議員：4小時沒「合適成人」陪伴 警無回覆
少年擲汽油彈判感化 律政司獲准覆核刑期
少年擲汽油彈判感化 律政司獲准覆核刑期
涉圍警大興基地 拒保15人再被捕
涉圍警大興基地 拒保15人再被捕
中介代續BNO 律師行全包8000元 旅社慘淡加入市場：有收入便做
中介代續BNO 律師行全包8000元 旅社慘淡加入市場：有收入便做
日自民黨擬法案吸金融外勞 澳洲至今收62港人保護申請
日自民黨擬法案吸金融外勞 澳洲至今收62港人保護申請
張達明質疑鄭若驊鋪路介入私人檢控 指劉慧卿98年告姜恩柱 「當時律政司守規矩」
張達明質疑鄭若驊鋪路介入私人檢控 指劉慧卿98年告姜恩柱 「當時律政司守規矩」
返港投票須檢疫 曾國衞：機場難設票站
返港投票須檢疫 曾國衞：機場難設票站
平安鐘手表實時追蹤長者 危急遙控響號招援手
平安鐘手表實時追蹤長者 危急遙控響號招援手
專家倡撤銷曾赴京者檢疫豁免 衛署向機場抵港免檢疫者派樣本瓶
專家倡撤銷曾赴京者檢疫豁免 衛署向機場抵港免檢疫者派樣本瓶
源頭不明個案 港大倡雙檢測追查
源頭不明個案 港大倡雙檢測追查
調查：逾半人不知僱主申「保就業」否
調查：逾半人不知僱主申「保就業」否
市建「油旺」重建研究：增公營屋料蝕千億
市建「油旺」重建研究：增公營屋料蝕千億
煥然懿居43貨尾 首置式發售料第三季推
煥然懿居43貨尾 首置式發售料第三季推
健身中心涉逼學生購1.5萬元會籍 職員被捕
健身中心涉逼學生購1.5萬元會籍 職員被捕
涉串謀索美容組織職位 公大LiPACE前院長被控
涉串謀索美容組織職位 公大LiPACE前院長被控
無綫前高層空降Now TV新聞台 陳鐵彪接替退休張志剛 員工質疑缺港聞經驗
無綫前高層空降Now TV新聞台 陳鐵彪接替退休張志剛 員工質疑缺港聞經驗
疫下公院減非緊急服務 擴公私營協作 放射診斷外判 4月用量升1.4倍
疫下公院減非緊急服務 擴公私營協作 放射診斷外判 4月用量升1.4倍
疑油門當腳掣 私家車剷入街舖
疑油門當腳掣 私家車剷入街舖
泰林爭產案死者生前失語 律師：郁手溝通立遺囑
泰林爭產案死者生前失語 律師：郁手溝通立遺囑
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「民主」葉劉用主席權開會講教材 月初表決未通過 葉建源斥如玩泥沙
【Emily】「民主」葉劉用主席權開會講教材 月初表決未通過 葉建源斥如玩泥沙
【Emily】童裝店放民女像 商場要求搬走
【Emily】童裝店放民女像 商場要求搬走
【Emily】迪士尼今重開無巡遊 唔畀攬米奇
【Emily】迪士尼今重開無巡遊 唔畀攬米奇
【Emily】敖卓軒外媒受訪被批失言 之鋒同連登仔道歉拒割席
【Emily】敖卓軒外媒受訪被批失言 之鋒同連登仔道歉拒割席
【Emily】美娟小學外派罩 義工被指喝細路
【Emily】美娟小學外派罩 義工被指喝細路
【Emily】珠海學院開兩「一帶一路」碩士課
【Emily】珠海學院開兩「一帶一路」碩士課