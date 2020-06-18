譚耀宗：不排除送內地審 葉劉：惹恐慌 陳文敏：被捕者香港法律保障全失

明報記者

全國人大常委會即將定立港區國安法，常委會今日至20日開會，譚耀宗昨表示議程暫未提及國安法，也暫未收到常委會加會通知。港澳辦副主任鄧中華日前說，中央會保留對極其特殊、嚴重危害國家安全案件的管轄權。譚耀宗昨被問到是否代表違反港區國安法的人要到內地受審，他說不排除這個選項。他接受本報查詢時說「沒有什麼好恐慌」，認為中央對極其特殊的案件保留管轄權是合理的。至於有什麼情况屬「極其特殊」，他稱自己認為外國勢力干預香港事務，「特區政府點處理外交？」

何謂「極其特殊」情况？

譚：外國勢力干預

全國政協常委唐英年昨午表示，在現有《逃犯條例》下，不可將港人送往內地受審；條例現時無修改，仍然適用。他說，如果國安法納入基本法附件三在港實施，條文稱可將犯人移交內地，要想方法如何與現有法律適應和完善。他強調香港依法辦事，有基本法保障，期望條文不與基本法牴觸。被問到國安法會否在7月通過，唐英年稱不知道。

唐英年任會長的香港友好協進會昨邀請特首林鄭月娥就國安法溝通，唐會後稱，林太在會上主要是聽意見。

葉劉：中央有權送內地審

葉劉淑儀昨回應稱，香港與內地現時無移交逃犯的安排，而國家對於危害國家安全的罪行有管轄權，香港法院也有管轄權，港區國安法條文有凌駕性，中央有權移送犯人到內地受審。不過，她認為內地司法制度與香港相當不同，港人習慣普通法原則，有公開透明審訊，亦有很多人權保障，若較嚴重的案件可能移送到內地審訊，當然會令很多香港人恐慌。

陳文敏：恐如王全璋

「沒律師代表不能見家人」

港大法律學院公法講座教授陳文敏表示，若移交犯人到內地受審，「恐怕不是缺口，而是大開中門了」。他說，逃犯條例要求中央政府通過香港司法程序，將一些在國內犯法逃來香港的人送回國內受審，而譚耀宗的說法，等於是內地執法機關可直接將一些在香港犯法的人抓回內地受審，而被內地機關鎖定的人，便會完全失去現時普通法和香港法律對他們的保障。

陳文敏舉例，內地維權律師王全璋被控觸犯國家安全罪，被囚3年多還沒有審訊，沒有律師代表，家人不能接觸，連囚禁在哪裏也不知道，妻子也不能在場聆訊，即使服刑完畢後亦不能馬上回北京與家人團聚，「這便是內地國安法的特色」。

田北辰：信中央不隨便用

港區人大代表田北辰說，若國安法最嚴重的案件不在香港審訊，會感「悲哀但不意外」，悲哀是無可避免損害一國兩制或市民對一國兩制的印象，不意外是沒有一個國家將國家安全完全放手給地區或特區的法院。他相信中央不會輕易動用「尚方寶劍」。

政制及內地事務局長曾國衞昨在立法會回答口頭質詢時稱，港區國安法條文將符合《憲法》和基本法，不會影響本港基本法下的獨立司法權及終審權，但特區對國防及外交等國家層面行為沒有司法管轄權。

（港區國安法）

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