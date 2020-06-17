【Emily】「工」不可沒傳奇展 飛碟藤椅印證港創意

歷史館舉行 展1200組經典製品

展覽喺歷史博物館專題展覽廳舉行，展期由今日至8月24日，展館主要分為「香港早期工業」、「香港戰後工業」同「工業新時代」，透過展品回顧香港工業發展史，並闡述工業家奮鬥歷程。香港工業製品五花八門，其中九龍藤器公司係早期工業嘅潮流先峰，為咗迎合西方市場，參考菲律賓嘅設計，推出經典嘅飛碟形藤椅；將原本藤製嘅三腳改為鐵製嘅四腳，令產品洗脫老套味。

好多人對香港第一代塑料玩具黃色膠鴨仔唔會陌生，今次亦會展出全塑膠製造嘅長城塑膠廠Diana-F相機，同唔少人用過嘅、俗稱太空篋嘅紅A牌篋型書包。香港歷史博物館館長（展覽及研究）張銳森話，期望老一輩喺展覽回顧過去，年輕一代可以了解工業發展。

香港工業總會主席葉中賢對香港工業前景樂觀，認為年輕人對創科有認識，可以為工業作貢獻。展覽入場費10蚊，歷史博物館會分兩階段向持有門票或有效博物館通行證者贈送指定禮品。