【Emily】擲惡臭物後要換地氈 行管會向3泛民追維修費

梁君彥話唔找數可能喺份糧扣

梁君彥話，行管會追討費用係包括清潔、換地氈、清除臭味、換議員座位、換冷氣過濾網同保安人員制服等。佢話，之前啲「惡臭物」索晒入會議廳啲地氈入面，𠵱家臨時換上階磚式嘅地氈，唔理想，但暫時睇唔到會議廳地氈要全部更換，否則費用會極高，「雖然有議員做破壞， 但不會趁機會換晒地氈」。至於如果3人唔找數，佢形容立法會要出糧畀議員，立法會欠議員錢，多過議員欠立法會錢，可以諗吓喺行管會支付畀3人嘅款項中扣除，或以法律方式追討。

慢必同朱凱廸之後回應話，唔怕被追討賠償，阿廸認為行管會嘅做法係想增加議員抗爭成本，佢相信之後會有刑事檢控，畀唔畀錢會問法律意見。慢必話最壞打算係坐監，唔會影響議會抗爭嘅心。

行管會噚日亦決定，向被取消議員資格嘅青年新政梁頌恆同游蕙禎追數。梁君彥話，行管會會執行區域法院裁決，向二人追討各93萬元嘅議員酬金同預支款項，以及利息同訟費。