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2020年6月17日星期三
港聞二
消息：中港商駐港人員持械 李家超拒評 會否保證不「送中」審 稱未有條文討論不實際
無「法」向潘曉穎父母交代 回望修例 稱社會棄道德默許暴力
林鄭：國安具凌駕性 個人自由受制 人權組織：須涉國家生存領土武力威脅
港大法律院長：不應有引渡移送成分
6‧16遊行一周年 警銅鑼灣截查 青年：站出來控訴濫捕
唐英年：商界表達憂慮 關注執法審判 稱內地人員須守港法 信檢控交律政司本地法院審理
稱每屆政府都會做錯事 董做錯通識教育
證券業詹劍崙：資金追逐利潤 不會捨港金融巿場
鄭若驊：不應容忍政治因素私人檢控 稱有責任叫停 大律師憂損市民重要憲法權利
學者：律政司介入難挑戰 中止檢控可覆核
擬私人檢控梁振英 「天下為公」眾籌400萬
英內政部泄公函：擬准BNO留英5年申入籍
601宗匯報監警投訴 暫兩宗警員爆粗屬實
13歲童改控暴動 周內3宗 另14男女控暴動 涉去年8月深水埗衝突
大狀批「郁啲告暴動」 湯家驊：非政治檢控
中年漢撐警途中稱受襲 辯方質疑事主普通襲擊
涉旺角圖縱火遊蕩 3人准保1任職網媒
失業率5.9% 超金融海嘯高位 羅致光指升幅放緩 料因保就業計劃
食物銀行求助增五成 劏房戶多月零收入申援
辯煙霧餅爆炸品否 公大生上訴終院押後決
業界批D-Biz「全額資助」縮水 未能如期完成審批 薛永恒致歉
初創界：計劃原意好 執行差欠透明
首名華人刑事檢察處長 退休法官阮雲道猝逝
大圍塌樹枝傷老婦 居民稱屢投訴斷枝 康署：無紀錄
殺孫案未達裁決 解散陪審團再訊
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【明報專訊】（請看附圖）
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