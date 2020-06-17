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泰林二代掌舵人遺2億 遺孀同居女友爭產

【明報專訊】2008年倒閉的泰林電器，第二代掌舵人林作為去世後，其妻和兩名兒子向林的同居女友興訟，爭奪丈夫約2億元遺產，當中包括泰林旗艦店舖位部分業權，案件昨在高等法院開審。被告一方指出，死者生前曾訂立兩份遺囑，安排被告繼承遺產，原告則爭議死者當時的身體狀態，認為死者更早前訂立的遺囑才屬有效。

生前立3份遺囑 後兩份同居女友受益

原告為林作為的妻子蔡惠英、兒子林偉力和林偉健。被告為林作為生前的同居女友譚雪梅，二人育有兩子一女。林作為與蔡惠英早年開始辦理離婚手續，惟因林未能支付全數贍養費，雙方未能辦妥離婚。林作為生前與母親和弟弟林作禮共同持有彌敦道310號全棟，以及312號部分層數，亦即泰林旗艦店舖位的業權。

被告一方在開案陳辭稱，死者於1995年中風，其後健康轉差及淡出泰林電器業務。死者曾建議胞弟出售旗艦店舖位，惟遭胞弟反對，相關物業的業權最終由死者、胞弟和母親平分。

被告一方又稱，死者於1999年曾訂立遺囑，由被告繼承遺產，死者其後因遺失遺囑，遂於2005年再訂立內容相同的遺囑，要求法庭按遺囑要求，頒令被告繼承遺產。

原告質疑立遺囑時健康狀態

原告一方稱，死者早於1987年訂立遺囑，當時安排原告繼承遺產。原告又質疑死者於1999和2005年訂立遺囑時的健康狀態，要求法庭頒令1987年的遺囑有效。

【案件編號：HCAP5/15】

相關字詞﹕爭產風波 泰林電器

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