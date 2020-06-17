大圍塌樹枝傷老婦 居民稱屢投訴斷枝 康署：無紀錄

事發昨晨約8時半，大圍積信街35號對開有大樹樹枝塌下，途經的85歲姓張老婦被擊中，她頭部受傷流血及足踝扭傷，有街坊見狀協助她包紮及報警。救護員到場把老婦送院治理，她昨晚情况穩定。

街坊稱石栗至少4次塌枝 曾壓毁屋頂

現場消息稱，該棵位於大圍村對開的大樹為石栗，由康文署管理。大圍村村長李志凱說，張婆婆為原居民，與孫兒同住塌樹旁的村屋。李稱該棵石栗約有50年歷史，平日有不少長者在樹下乘涼，但該樹每逢打風便會有樹椏折斷，此前發生最少4次塌樹椏，最近一次更曾壓毁一間屋的屋頂。李稱村民曾多次就塌樹向康文署投訴，署方亦間中派人修剪。昨日鋸樹組再鋸走有倒塌風險的樹椏。

石栗樹旁裝修店東主陳女士說，張婆婆當時外出倒垃圾，頭被樹枝擊傷及扭傷足踝，一度動彈不得，幸附近茶餐廳職員幫她止血。陳稱石栗樹多次塌下，其中一次樹椏塌在其門外，事後她曾多次致電1823向政府投訴。

未列登記冊監察 詹志勇質疑修樹不當

樹木專家、教育大學社會科學系研究講座教授詹志勇說，石栗再生能力強，樹幹傷口會不規則生出幼長的「水橫枝」，但樹葉大多生於水橫枝末端，令樹枝重量不均，容易折斷。他說修剪石栗時應針對水橫枝，不應斬掉較粗的樹幹，否則會生出過多水橫枝影響樹木結構，然而是次事件中的石栗明顯被斬去粗樹幹，部分較舊傷口腐爛，質疑當局修樹方式不當。

根據政府樹木登記冊，若當局接獲投訴或轉介個案，會把需持續監察的樹木列入樹木登記冊。本報發現涉事石栗樹一直未被列入登記冊。

康文署回應稱，昨意外後已即時安排承辦商清除斷枝，初步檢查顯示該樹及鄰近樹木健康及整體結構良好，意外或是受近日惡劣天氣影響。署方又稱，估計該石栗樹齡約30年，最近一次檢查為今年3月30日，當時無異樣。該署又稱沒有該樹塌枝紀錄，但曾於去年12月23日收到相關部門指樹冠生長過於茂密和接近民居，已於兩日後修剪。