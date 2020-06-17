港聞

港聞二

大圍塌樹枝傷老婦 居民稱屢投訴斷枝 康署：無紀錄

【明報專訊】八旬老婦昨晨在大圍村對開被一棵石栗塌下樹枝擊中受傷。村長及街坊均稱該樹屢有樹椏塌下，曾多次向康文署投訴，但康文署稱沒有該樹有樹枝折斷塌下的紀錄。本報發現該樹一直未被列入樹木登記冊作持續監察。

事發昨晨約8時半，大圍積信街35號對開有大樹樹枝塌下，途經的85歲姓張老婦被擊中，她頭部受傷流血及足踝扭傷，有街坊見狀協助她包紮及報警。救護員到場把老婦送院治理，她昨晚情况穩定。

街坊稱石栗至少4次塌枝 曾壓毁屋頂

現場消息稱，該棵位於大圍村對開的大樹為石栗，由康文署管理。大圍村村長李志凱說，張婆婆為原居民，與孫兒同住塌樹旁的村屋。李稱該棵石栗約有50年歷史，平日有不少長者在樹下乘涼，但該樹每逢打風便會有樹椏折斷，此前發生最少4次塌樹椏，最近一次更曾壓毁一間屋的屋頂。李稱村民曾多次就塌樹向康文署投訴，署方亦間中派人修剪。昨日鋸樹組再鋸走有倒塌風險的樹椏。

石栗樹旁裝修店東主陳女士說，張婆婆當時外出倒垃圾，頭被樹枝擊傷及扭傷足踝，一度動彈不得，幸附近茶餐廳職員幫她止血。陳稱石栗樹多次塌下，其中一次樹椏塌在其門外，事後她曾多次致電1823向政府投訴。

未列登記冊監察 詹志勇質疑修樹不當

樹木專家、教育大學社會科學系研究講座教授詹志勇說，石栗再生能力強，樹幹傷口會不規則生出幼長的「水橫枝」，但樹葉大多生於水橫枝末端，令樹枝重量不均，容易折斷。他說修剪石栗時應針對水橫枝，不應斬掉較粗的樹幹，否則會生出過多水橫枝影響樹木結構，然而是次事件中的石栗明顯被斬去粗樹幹，部分較舊傷口腐爛，質疑當局修樹方式不當。

根據政府樹木登記冊，若當局接獲投訴或轉介個案，會把需持續監察的樹木列入樹木登記冊。本報發現涉事石栗樹一直未被列入登記冊。

康文署回應稱，昨意外後已即時安排承辦商清除斷枝，初步檢查顯示該樹及鄰近樹木健康及整體結構良好，意外或是受近日惡劣天氣影響。署方又稱，估計該石栗樹齡約30年，最近一次檢查為今年3月30日，當時無異樣。該署又稱沒有該樹塌枝紀錄，但曾於去年12月23日收到相關部門指樹冠生長過於茂密和接近民居，已於兩日後修剪。

上 / 下一篇新聞

消息：中港商駐港人員持械 李家超拒評 會否保證不「送中」審 稱未有條文討論不實際
消息：中港商駐港人員持械 李家超拒評 會否保證不「送中」審 稱未有條文討論不實際
無「法」向潘曉穎父母交代 回望修例 稱社會棄道德默許暴力
無「法」向潘曉穎父母交代 回望修例 稱社會棄道德默許暴力
林鄭：國安具凌駕性 個人自由受制 人權組織：須涉國家生存領土武力威脅
林鄭：國安具凌駕性 個人自由受制 人權組織：須涉國家生存領土武力威脅
港大法律院長：不應有引渡移送成分
港大法律院長：不應有引渡移送成分
6‧16遊行一周年 警銅鑼灣截查 青年：站出來控訴濫捕
6‧16遊行一周年 警銅鑼灣截查 青年：站出來控訴濫捕
唐英年：商界表達憂慮 關注執法審判 稱內地人員須守港法 信檢控交律政司本地法院審理
唐英年：商界表達憂慮 關注執法審判 稱內地人員須守港法 信檢控交律政司本地法院審理
稱每屆政府都會做錯事 董做錯通識教育
稱每屆政府都會做錯事 董做錯通識教育
證券業詹劍崙：資金追逐利潤 不會捨港金融巿場
證券業詹劍崙：資金追逐利潤 不會捨港金融巿場
鄭若驊：不應容忍政治因素私人檢控 稱有責任叫停 大律師憂損市民重要憲法權利
鄭若驊：不應容忍政治因素私人檢控 稱有責任叫停 大律師憂損市民重要憲法權利
學者：律政司介入難挑戰 中止檢控可覆核
學者：律政司介入難挑戰 中止檢控可覆核
擬私人檢控梁振英 「天下為公」眾籌400萬
擬私人檢控梁振英 「天下為公」眾籌400萬
英內政部泄公函：擬准BNO留英5年申入籍
英內政部泄公函：擬准BNO留英5年申入籍
601宗匯報監警投訴 暫兩宗警員爆粗屬實
601宗匯報監警投訴 暫兩宗警員爆粗屬實
13歲童改控暴動 周內3宗 另14男女控暴動 涉去年8月深水埗衝突
13歲童改控暴動 周內3宗 另14男女控暴動 涉去年8月深水埗衝突
大狀批「郁啲告暴動」 湯家驊：非政治檢控
大狀批「郁啲告暴動」 湯家驊：非政治檢控
中年漢撐警途中稱受襲 辯方質疑事主普通襲擊
中年漢撐警途中稱受襲 辯方質疑事主普通襲擊
涉旺角圖縱火遊蕩 3人准保1任職網媒
涉旺角圖縱火遊蕩 3人准保1任職網媒
失業率5.9% 超金融海嘯高位 羅致光指升幅放緩 料因保就業計劃
失業率5.9% 超金融海嘯高位 羅致光指升幅放緩 料因保就業計劃
食物銀行求助增五成 劏房戶多月零收入申援
食物銀行求助增五成 劏房戶多月零收入申援
辯煙霧餅爆炸品否 公大生上訴終院押後決
辯煙霧餅爆炸品否 公大生上訴終院押後決
業界批D-Biz「全額資助」縮水 未能如期完成審批 薛永恒致歉
業界批D-Biz「全額資助」縮水 未能如期完成審批 薛永恒致歉
初創界：計劃原意好 執行差欠透明
初創界：計劃原意好 執行差欠透明
首名華人刑事檢察處長 退休法官阮雲道猝逝
首名華人刑事檢察處長 退休法官阮雲道猝逝
殺孫案未達裁決 解散陪審團再訊
殺孫案未達裁決 解散陪審團再訊
泰林二代掌舵人遺2億 遺孀同居女友爭產
泰林二代掌舵人遺2億 遺孀同居女友爭產
黎智英公司涉違規 商罪科再搜辦公室
黎智英公司涉違規 商罪科再搜辦公室
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】擲惡臭物後要換地氈 行管會向3泛民追維修費
【Emily】擲惡臭物後要換地氈 行管會向3泛民追維修費
【Emily】「工」不可沒傳奇展 飛碟藤椅印證港創意
【Emily】「工」不可沒傳奇展 飛碟藤椅印證港創意
【Emily】民研：港人對「中國人」身分認同感見新低
【Emily】民研：港人對「中國人」身分認同感見新低
【Emily】《鄭裕彤傳》明發行 兩學者訪58親友側寫彤叔一生
【Emily】《鄭裕彤傳》明發行 兩學者訪58親友側寫彤叔一生
【Emily】傳想選立會 密密見業界 霍啟剛見徐英偉 代體育教練訴苦
【Emily】傳想選立會 密密見業界 霍啟剛見徐英偉 代體育教練訴苦