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首名華人刑事檢察處長 退休法官阮雲道猝逝

【明報專訊】高等法院原訟庭退休法官阮雲道昨早在薄扶林碧瑤灣寓所昏迷，被送院救治，最終不治，終年77歲。阮雲道為香港首名華人刑事檢察處處長（現稱刑事檢控專員），擔任法官後審理過多宗轟動大案，包括1999年的Hello Kitty藏屍案。

江樂士讚為司法系統過渡九七努力

曾與阮雲道共事的前刑事檢控專員、資深大律師江樂士昨表示，他初到香港時，阮官曾給予他大量幫助和建議，彼此成為好友。江樂士形容，阮官工作能幹，為司法系統順利過渡九七作出不少努力，任內亦設立「易受傷害證人組」，為不同案件中的受害人提供更大協助。他又稱，阮官一直待人有禮，形容其離世屬一大損失，許多朋友將非常懷念他。

律政司長鄭若驊昨發表聲明稱，阮雲道多年盡心竭力為政府和香港市民服務，在香港的刑事司法制度上建樹良多，並代表律政司向阮官的家人致以深切慰問。

阮雲道於1943年出生，1948年由越南移居香港。他於1970年獲大律師資格，1994年加入律政署，成為首名華人刑事檢察處處長，1997年離任，1998年獲委任為高院原訟庭法官。他在任期間曾審理1999年的Hello Kitty藏屍案，3名被告被陪審團裁定誤殺罪成，阮官花了半小時訓斥3名被告「極度喪心病狂」、「非人類對待人類所能做出的行為」，最終判處3人終身監禁。

阮雲道與妻子育有兩名兒子，大兒子曾任職銀行，幼子阮家輝2000年捲入藏毒案，最終獲不提證供起訴，以守行為方式了事，引起公眾嘩然。2010年阮家輝被發現在住所暴斃，終年31歲。

相關字詞﹕離世 法官阮雲道 高等法院

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