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業界批D-Biz「全額資助」縮水 未能如期完成審批 薛永恒致歉

【明報專訊】政府在防疫抗疫基金下推出5億元的「遙距營商計劃（D-Biz）」，上月中接受申請，至今逾1.3萬宗申請並批出160宗，資助額僅批出約600萬元，平均每宗3.75萬元。政府推出D-Biz旨在協助業界應急及轉型，惟有中小企批評批出金額少於預期的「100%全額」資助，審批過程比原稱10個工作天長。創科局長薛永恒昨日就未能如期完成審批致歉，又指要將公帑運用得宜，無可避免會調整申請金額，會不斷檢視制度。D-Biz秘書處稱計劃至今批出160宗資助申請，1宗獲全額資助，其餘獲批部分資助。

明報記者 林穎茵

近日網傳有中小企向政府申請10萬元做網上接單平台，獲批約1900元。本報亦接獲專門做網上營銷公司的負責人投訴，指曾為一零售店透過D-Biz申請30萬元開網店、做網上宣傳，最終僅獲批出約5萬元；另有會計公司向D-Biz申請做遙距文件管理系統及網上學習等，僅獲批4000多元。

160申請1全額資助 平均獲3.75萬

該公司不願記名的負責人稱，過去幾星期為接單，不斷為客戶製作度身訂做方案以申請D-Biz，但批出款項非如計劃原本聲稱的「全額資助」，「人工都唔夠畀」，更憂客戶取消方案。負責人又說，他在開始申請第一日就入表，卻在本周初才收到結果，時隔近一個月，有違計劃原稱「10個工作天內審批」承諾，且申請人不能就獲批金額結果上訴，認為政府有違承諾。

秘書處：坊間誤解 非申請多少有多少

時任創科局長楊偉雄曾於網誌介紹D-Biz時表示會「全額資助」購買和採用科技方案及相關培訓的開支。D-Biz秘書處表示，坊間對於「全額資助」有誤解，指其意思是相對其他資助計劃，申請人毋須強制付出資助金指定配對比例，政府「批出」多少有多少，並非「申請」多少有多少；又指有部分申請取逾八成資助額，亦有成功申請全額。發言人說，如項目原則上獲支持，會參考市場價格衡量預算是否合理，故資助額會有調整。

薛：項目要合適 申請額要合理

創科局長薛永恒昨日在立法會會議上表示，1個月收到1.3萬宗申請遠超預期，就未能如期於10個工作天內完成審批致歉。他又稱公帑要運用得宜，「項目要合適、申請金額要合理、供應商要合宜為中小企提供服務」，無可避免調整申請額，會不斷檢視制度。

立法會資訊科技界議員莫乃光說，正收集D-Biz申請個案調查，而在目前收到的個案中，僅少數取得逾八成資助，絕大部分只有少於三成資助。他對政府指坊間有「誤解」不能接受：「若90%人都誤會，是他們有問題」。

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