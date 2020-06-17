辯煙霧餅爆炸品否 公大生上訴終院押後決

上訴人關迦曦早前被高等法院駁回上訴，須即時服刑，現已服刑完畢。上訴人代表資深大律師郭莎樂指出，控方引用《刑事罪行條例》第55條的「製造或管有炸藥」罪行起訴上訴人，惟《刑事罪行條例》中沒有將「煙霧餅」定性為爆炸品，反而利用另一法例，即《危險品條例》中對「煙霧餅」的釋義作檢控，形容控方擅自「拓闊定義」，有欠公允。

郭莎樂又指，控方沒有理由期望一般市民知悉「煙霧餅」屬爆炸品，再者，在《危險品條例》中，凡儲存5公斤以下「煙霧餅」及用以作娛樂用途可獲豁免起訴。

5公斤以下娛樂用可豁免 被告攜1公斤

律政司一方則指，《危險品條例》確實予以相關豁免，惟上訴人案發在示威場合一帶「周圍行」，控方不可以忽視其犯罪意圖。而《危險品條例》及《刑事罪行條例》均涵蓋及處理同一事宜，所以兩條法例的條文可以互相參考，控方做法沒有不妥。

終院首席法官馬道立指出，若按照律政司一方所說，有人在家中管有或儲存5公斤以下「煙霧餅」，按《危險品條例》他將獲豁免起訴，但卻會以《刑事罪行條例》被起訴，並詢問律政司一方是否將如此作檢控。律政司一方回應，若有關人士只有家中儲存合法範圍內「煙霧餅」，將不獲律政司起訴，並重申律政司長有權作最終檢控決定。

【案件編號：FACC 8/19】