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食物銀行求助增五成 劏房戶多月零收入申援

【明報專訊】疫情下失業率急升，基層頓失收入，有食物銀行今年4月接獲求助個案急增五成。育有7歲長子與1歲幼女的小梨（化名），任職裝修散工的丈夫自爆疫後失業4個月，一家靠微薄積蓄過活，要節省食物開支，幼女所需奶粉成為沉重負擔，最終需申領短期食物援助，以渡難關。

小梨一家四口棲身深水埗150呎劏房，月租4900元，計及水電費，每月開支6000元。她留家照顧子女，任裝修散工的丈夫為經濟支柱，月入1.6萬至2萬多元，尚算可應付生活。無奈年初疫情來襲，丈夫1月底開始找不到工作，連續4個月失業，應徵倉務員、地盤等亦不果。小梨說：「真是完全無回音，我還以為他沒找工。」

煮麵不煲湯 幼女奶粉成最大負擔

一家頓失收入，除靠積蓄過活，也要申請「及時雨基金」支援，生活要「慳到盡」，尤其減少買食物。小梨說多數只會煮麵，不再煲湯，減少買生果。但任由她再節省開支，仍想盡量為子女買些新鮮食材，「只好我食少些，盡量留給他們吃」。最大負擔是幼女的奶粉，「大人可以慳，但小朋友真的慳不到」。

起初小梨以為疫情很快退去，沒料持續數月，生活愈見捉襟見肘，令她徬徨，3月下旬決定申請為期8周的短期食物援助，取得米、麵、罐頭、奶粉等。

東華三院「善膳堂」食物援助服務計劃主任黃健華說，劏房戶平日勉強應付租金，一旦失業，租金負擔便很沉重，首當其衝是食物開支。他說不少個案與小梨相似，以為疫情及經濟不景會短期結束，詎料「發現不對勁」，3月下旬起紛紛求助。

善膳堂4月接獲的求助較去年同期增五成，新申請較去年同期升1倍，多涉失業、家庭突變等原因。黃稱近來有較年輕求助人，從事旅遊、婚嫁行業，有的僅20多歲，以往較少見。他相信不少人短期難解決失業問題，會酌情延長申領食物期限。

求助年輕化 酌情延長申領期限

5月初疫情回落，小梨丈夫終有少許工作，但仍難支撐生活。她慨嘆裝修工作驟減，丈夫轉工亦不易，冀政府加強支援基層散工，也盼疫情早日結束，令生活回復正常。

明報記者 陳柔雅

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