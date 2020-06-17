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失業率5.9% 超金融海嘯高位 羅致光指升幅放緩 料因保就業計劃

【明報專訊】各行各業受疫情重創，本港最新失業率升至5.9%，超越2009年金融海嘯高位，為逾15年來最高。勞工及福利局長羅致光指升幅已較2至4月放緩，相信與保就業計劃預期影響有關，料下次失業率「頗大機會超過6%」。有學者表示限聚令放寬後經濟活動增加，在保就業計劃介入下，失業率惡化速度可望放緩，未來走勢受疫情與環球經濟影響。有工會關注就業不足率高企，不少放無薪假僱員如「吊鹽水」，促政府推出更多針對支援措施。

就業不足率17年最高

總就業人口錄有紀錄最大跌幅

政府統計處昨公布，經季節性調整的失業率由今年2至4月的5.2%，上升0.7個百分點至3至5月的5.9%，升幅較上次1個百分點放緩，但超越2009年金融海嘯5.5%高位，追平2005年2至4月失業率。就業不足率升0.4個百分點，至3.5%，為近17年高位。失業人數增約2.79萬，至23.04萬；就業不足人數增約1.65萬，達13.51萬；總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別擴大至6.5%及3.3%，均為有紀錄最大跌幅。

據社署數字，5月有逾22.7萬宗領取綜援個案，按月跌0.2%；失業綜援微升1.4%，至18,427宗，但新申請較4月減少45.3%。

羅致光說，本地疫情減退，但經濟活動需時回復正常，由於疫情全球大流行拖累環球經濟，外圍環境仍困難，勞工市場短期仍面對壓力，然而未來惡化速度或減慢。他說今次失業率雖惡化，但升幅放緩，相信與保就業計劃帶來「預期影響」有關。他相信下月公布的失業率「頗大機會超過6%」，又呼籲社會毋須過分悲觀。

限聚放寬結合保就業

學者料惡化放緩

浸大財務及決策學系副教授麥萃才相信失業率未見頂，下次公布料升破6%，但限聚令放寬後經濟活動增加，加上保就業計劃介入後，料未來失業率惡化速度放緩。他說難言失業率會否回升至2003年SARS水平，未來走勢視乎疫情變化及環球經濟何時回復正常。

勞工顧問委員會勞方委員、勞聯秘書長周小松稱，限聚令放寬後飲食業等生意有改善，觀望就業情况6月稍好轉，料下次失業率增幅放緩，「但一定不會一下子回落」。他關注就業不足率高企，不少僱員放無薪假，情况如「吊鹽水」，促請政府關注及加強分析一些沒裁員但僱員收入大減、失業率重災行業，推出更多支援措施。

眾多行業中，樓房裝飾、修葺及保養最嚴峻，失業率升至14.9%；其次是餐飲服務活動，達14.8%。零售、住宿及膳食服務業合計失業率升至10.6%，為2003年8至10月受SARS打擊後高位。

IT相關行業免受影響

此外，人力資源公司萬寶盛華（ManpowerGroup）4月訪問137名涵蓋金融及房地產業、零售業與服務業的僱主，結果顯示來季縮減及增聘人手的受訪僱主各佔12%，76%則稱維持不變。除服務業，零售業及金融業的就業展望指數錄得負數，意指相對於增加人手的僱主，有更多決定縮減人手。萬寶盛華分析，疫情令不少僱主轉趨審慎，招聘意欲疲弱，短期就業市場仍受壓。惟因不少企業疫情期間運用資訊科技以維持業務，相關職位空缺亦增加，令資訊服務業就業狀况免受疫情影響。

相關字詞﹕失業 羅致光 失業率 新冠肺炎

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