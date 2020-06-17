中年漢撐警途中稱受襲 辯方質疑事主普通襲擊

被告姚少康 (23歲) 報稱舞台設計師，否認一項普通擊襲罪名，控罪指被告於去年年9月14日，在牛頭角東九龍文化中心地盤外襲擊尹廣培。

辯方：強行除頭套 已犯普通襲擊

事主尹廣培供稱，他當日正前往九龍灣淘大花園出席一個撐警唱國歌的活動，中途事主發現全身黑衣、戴頭套的的被告激動地指罵他人。事主看到身旁的人「面容有恐懼」，「下意識」走前除下被告的頭套，被告隨即揮右拳打事主左額一下。

辯方在盤問時問道：「你知唔知咁樣除人頭套係犯普通襲擊罪？」事主起初回答不清楚，辯方繼續追問他是否同意襲擊被告，他稱「唔算，我除佢頭套咋嘛，佢可以報警」，並說「佢最多話我行為不檢」。

其後辯方提及事主曾接受傳媒訪問，形容自己當時「衝過對面馬路，一手將佢個頭套除低」，遂向事主確認是否真的「衝過去」，事主回應，只是比「正常速度快少少」。

辯方又指出，事主在除頭套前曾捉住被告左手，事主回應：「佢大熱天時着到咁樣，我走去除佢頭套，佢就梗係會反抗啦」。案件今續。

【案件編號：KTCC1835/19】

（反修例風暴）