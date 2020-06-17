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13歲童改控暴動 周內3宗 另14男女控暴動 涉去年8月深水埗衝突

【明報專訊】去年10月13日網民在多區發起快閃示威行動，有便衣警員疑在將軍澳遭人「私了」，以及被搶走警棍。一名13歲男童早前被控參與非法集結、在身處非法集結使用蒙面物品、非法禁錮及有意圖而傷人共4罪名，案件昨在東區裁判法院少年庭提堂。控方申請將其參與非法集結罪改控為暴動罪，並轉介區域法院處理，惟辯方希望申請將案件留在少年庭處理，案件押後6月23日再訊。這是一周內第三宗涉改控或加控暴動罪的案件（見表）。

男童涉將軍澳非法集會 便衣警被「私了」

涉案13歲男童的4項控罪經修訂後，被控於2019年10月13日，在將軍澳唐俊街及唐德街一帶與不知名人士參與暴動、在非法集結期間使用蒙面用品，即一個耳掛式口罩。以及他於同日在宣基中學附近與其他人非法禁錮警員X，並在仁濟醫院王華湘中學外使警員X受傷。

控方原打算將申請案件押後7月7日到區域法院進行答辯，以及與其他同類案件合併。但辯方希望不作轉介，並稱昨日才收到控方約500多頁的轉介文件，遂申請將案件押後下周二再訊，獲裁判官批准。

同案另5男女控暴動禁錮等罪

同案另涉兩男三女被告包括電腦程式員雷藝佳(23歲)、演唱會舞台技工劉文全（24歲）、銷售員林芷瑩（29歲）、保險經紀吳婉菁（21歲）、香港專業教育學院學生盧嘉欣（21歲），亦於東區裁判法院分4案提堂，分別被控以暴動、非法禁錮、有意圖而傷人、在非法集結期間使用蒙面用品、參與非法集結等罪名。案件全獲准押後7月7日轉介區院處理，屆時與其他同類案件合併，其間5人獲准保釋外出。

另外巿民於去年8月在深水埗舉行「遍地開花放映會」，後來演變包圍深水埗警署，發生警民衝突。事隔10個月，14名14至28歲男女，因當日事件同被控一項暴動罪，昨日在九龍城裁判法院提堂。控方申請轉介案件至區域法院，14名被告暫毋須答辯，獲准保釋至7月7日。

案中14名被告包括10名學生，被控一項暴動罪，指他們於去年8月29日在深水埗警署對出欽州街一帶，連同李倩瑩、戴家榮、黎擎智、米奇雲及其他身份不詳人士參與暴動。另其中3人包括一名14歲女生各自被控一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，控罪指他們在同日同地攜帶一個能發出雷射光束的裝置。

深水埗衝突案 有被告投訴警以膝跪頸

其中一名被告代表律師庭上投訴，有被告被捕時遭5至6名警員以警棍打頭、膊頭及腰，被制服地上更遭胡椒噴霧噴臉，及後遭警員以膝跪頸。

【案件編號：ESCC700004、2483&2540/19、ESCC 1186/20、KCCC1439/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕非法禁錮 將軍澳 暴動罪 東區裁判法院 反修例運動

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