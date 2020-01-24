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601宗匯報監警投訴 暫兩宗警員爆粗屬實

【明報專訊】反修例運動下，警民衝突增加。監警會昨與警方投訴警察課代表開例會，警方代表於會上表示，今年首5個月共接獲495宗投訴，當中涉及「毆打」及「濫用職權」的投訴分別增加約三成及兩倍。另外，監警會秘書長俞官興表示，兩宗分別發生於9月5日及10月14日，警方清場時說粗言穢語的個案已證明屬實，警方已訓諭相關警員。

警方於會議上報告今年收到投訴數字，首5個月共接獲495宗投訴，較去年同期減少79宗，但涉及嚴重投訴個案，如毆打、恐嚇及濫用職權等投訴不跌反升，當中涉濫權投訴有30宗，較去年同期升兩倍，其中25宗與反修例示威有關；涉及毆打的投訴亦升三成，有67宗，其中23宗與反修例示威有關。

投訴警濫權飈兩倍 毆打投訴升三成

反修例風波由去年6月開始，截至今年6月5日，與之相關的警察投訴過去一年有1844宗，601宗屬須匯報投訴。俞官興表示，現有兩宗投訴已證明屬實，涉及警方清場期間說粗言穢語，相關警員被訓諭。兩宗案件分別涉及去年9月5日及10月14日社會運動。

至於同期警方接獲的須知會投訴，總警司（投訴及內部調查科）麥衞文在會上表示共有1243宗，當中663宗由7名慣性投訴人提出，亦有57%為以範本電郵就12件事投訴。監警會成員許宗盛強調，相關統計與監警會檢視個案絕無關連，不會因同一事件被投訴多次，或一人提出多項投訴而有不同看法，會以同一尺度及同一方針檢視各項事件。

會上亦有討論有關警方處理屍體發現及失蹤者調查，警方監管處處長劉賜蕙稱，反修例事件中坊間有傳言稱有人被自殺、被失蹤，認為指控「子虛烏有」。會上警方表示，去年共有8885宗屍體發現案，與往年相若，而失蹤人口案件近年漸減。許宗盛問及去年8月31日謠傳有人死亡，警方稱就該事件無收過報案，亦無發現過屍體。

（反修例風暴）

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