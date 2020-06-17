學者：律政司介入難挑戰 中止檢控可覆核

前刑事檢控專員江樂士表示，本港私人檢控案件不多，因為若案件有足夠證據，一般都會由律政司檢控。他說，自己擔任刑事檢控專員時，律政司長亦曾介入私人檢控，例如案件證據不足，基於不當原因而提出檢控，包括為了吸引公眾關注、基於政治原因檢控等，亦可能因案件仍在調查中，若市民過早提出私人檢控，最終無法定罪，即使之後蒐集到足夠證據，也不能就同一罪行再次檢控。

江樂士：律政司中止後可再提檢控

江樂士說，即使律政司接手後藉提出中止檢控而撤回案件（nolle prosequi），之後亦可以繼續檢控；但若律政司不提證據檢控，被告會脫罪，之後不能再檢控。

香港大學法律學院副院長楊艾文說，在1996至2000年，本港約有30宗私人檢控，只有一宗律政司有介入並中止程序。他說，律政司在決定是否介入私人檢控時，有很大的酌情權，若提出私人檢控者是基於政治考慮，律政司有理由介入。不過，律政司接手案件後，仍有責任考慮案件的理據，如果案件有很好的事實基礎，且有公眾利益支持，即使原本提控的人有政治動機，律政司仍應繼續檢控。

雖然鄭若驊稱律政司長介入的決定亦有可能遭司法覆核，但楊艾文說，律政司是否介入案件的決定很難受挑戰，而是否中止檢控的決定則有較大司法覆核空間，但若律政司大致是按照檢控政策來作決定，法庭干預的機率也很小。

有大律師表示，本港私人檢控案件不多，除了因蒐證困難，另一個原因是訟費，提出私人檢控者即使勝訴，一般被告都不用支付原告的訟費，而一旦敗訴，原告很可能要支付被告的訟費。

（反修例風暴）