鄭若驊：不應容忍政治因素私人檢控 稱有責任叫停 大律師憂損市民重要憲法權利

民主黨立法會議員許智峯早前就西灣河警員開槍案、深水埗的士司機涉危險駕駛傷人案提出私人檢控，人民力量立法會議員陳志全亦就被工聯會議員郭偉強拉跌提出私人檢控，皆獲法庭批出傳票。另有商人分別向立法會議員郭榮鏗及廣播處長梁家榮提出私人檢控，指控兩人涉干犯公職人員行為失當罪（見表）。

律政司長鄭若驊昨在網誌撰文稱，提出私人檢控的權利是普通法制度下重要的一環，但有可能遭人濫用，不應容忍有人提出毫無事實根據甚至瑣碎無聊的私人檢控，以及可能懷有不恰當動機或基於政治因素而提出私人檢控。

她說，律政司有憲制責任主管刑事檢控，若律政司認為私人檢控沒有合理定罪機會、違反公衆利益、基於不恰當動機而提出或構成濫用程序等，有責任介入並停止相關法律程序，亦有責任邀請法庭行使酌情權，擱置構成濫用程序的聆訊。鄭未有明言是否計劃介入某宗或某些私人檢控案件。

江樂士：倘沒足夠證據 權利或被濫用

前刑事檢控專員江樂士回覆本報查詢時表示，近期有一系列私人檢控案件，部分案件的本質似乎是政治性的，刑事程序很有可能被濫用，律政司長介入並停止案件亦不出奇。他說，提出私人檢控的權利由來已久，這權利是「針對權力機關怠慢或偏袒的一項寶貴的憲法保障」，但當私人檢控是出於政治理由、沒有足夠證據時，權利有可能被濫用。

大律師：檢控守則未詳列律政司介入原則

大律師郭憬憲則認為，私人檢控是市民最後一個提出檢控的渠道，亦是一項重要的憲法權利，「市民有權尋求法庭協助、到法庭擊鼓鳴冤，這是普通法核心之一」。郭又說，本港的《檢控守則》未有詳細列出律政司可根據什麼理由介入並中止私人檢控，但他認為律政司不應因提出私人檢控者有政治動機，就介入並中止檢控；若律政司是基於公眾利益而介入並中止檢控，因「公眾利益」定義太廣泛，容易引起社會爭拗，「通常都會有司法覆核，如果沒有司法覆核就不了了之，市民或覺得權利受損，以及覺得律政司偏幫某些人」。

質疑鄭施壓法庭 陳志全：應法庭把關

陳志全表示，不同人提出私人檢控，是因為政府不作為、律政司不檢控、警察不拉人，他質疑鄭若驊的說法是否代表即將介入、然後撤控。他認為，是否接納私人檢控應由法庭把關，質疑鄭若驊是向法庭施壓，並警告正提出和將提出私人檢控的人，「我隨時可以煞停你」。

許智峯表示，在律政司的因循、偏頗下，市民在制度上唯一可以做的，就是根據《基本法》所賦予的權利作私人檢控。他質疑鄭若驊的言論是忘記了「法律面前人人平等」原則。

明報記者

（反修例風暴）