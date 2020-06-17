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證券業詹劍崙：資金追逐利潤 不會捨港金融巿場

【明報專訊】人大常委將訂立港區國安法《決定》納入議程當日，港股一度大瀉1400點，引來撤資潮憂慮。從事證券業務的巴布亞新畿內亞駐港名譽領事詹劍崙認為，政治消息會「震盪股市」，但香港衍生工具交易市場活躍，在「資金追逐利潤」下，投資者仍看好香港作長遠投資市場。他認為過去一年的騷動反映建制派及中央駐港機構溝通不足，建議港區國安法生效後，建制要重新組織團結民間力量。

詹劍崙說，據跌市當日的市場講法，撤離的外資主要是美元、歐元及日圓等資金。他以現時業界情况分析，稱行內600家證券行中，約10%大行控制業內九成生意，該些大行亦是最主要擁外資客戶的券商，而現時業界八至九成公司是以本地和內地投資者為主要客戶，故「大跌市」或外資進出對他們影響不大。

對於會否掀撤資潮，詹劍崙以「資金追逐利潤」解釋，稱香港衍生工具交投遠超其他市場，美國若要延續美元在世界市場影響力，不會放棄交投量巨大、各類資金集中的香港金融市場，形容「美國比中國更加需要香港」，撤資對美國影響更大。

同為內蒙古政協的詹劍崙認為，過去一年社會騷亂，反映建制派、中央駐港部門在各方面溝通上有所不足，認為港區國安法生效後，亦需軟手段團結民間組織力量，圖長治久安︰「常說安定繁榮，但先要安定，才有繁榮。」

（港區國安法）

相關字詞﹕國安法 證券行業 詹培忠

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