證券業詹劍崙：資金追逐利潤 不會捨港金融巿場

詹劍崙說，據跌市當日的市場講法，撤離的外資主要是美元、歐元及日圓等資金。他以現時業界情况分析，稱行內600家證券行中，約10%大行控制業內九成生意，該些大行亦是最主要擁外資客戶的券商，而現時業界八至九成公司是以本地和內地投資者為主要客戶，故「大跌市」或外資進出對他們影響不大。

對於會否掀撤資潮，詹劍崙以「資金追逐利潤」解釋，稱香港衍生工具交投遠超其他市場，美國若要延續美元在世界市場影響力，不會放棄交投量巨大、各類資金集中的香港金融市場，形容「美國比中國更加需要香港」，撤資對美國影響更大。

同為內蒙古政協的詹劍崙認為，過去一年社會騷亂，反映建制派、中央駐港部門在各方面溝通上有所不足，認為港區國安法生效後，亦需軟手段團結民間組織力量，圖長治久安︰「常說安定繁榮，但先要安定，才有繁榮。」

（港區國安法）