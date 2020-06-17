稱每屆政府都會做錯事 董做錯通識教育

先解「政治問題」 助解決其他社會矛盾

就「深層次矛盾」，唐英年對自己任政務司長時沒處理房屋問題有悔︰「我們做錯了」；形容每屆政府能力有限，「要揀打哪一場仗」。他說曾蔭權政府當年主攻政改，沒處理房屋問題：「他（曾蔭權）可能有『八萬五』陰影」，結果錯失了機會。不過，唐笑說︰「每一屆政府都會做錯事，像董建華，做錯了通識教育。」

九七回歸後，董建華政府提出「八萬五」、23條立法、教育改革等重要措施。20年後，林鄭月娥上場，一地兩檢、明日大嶼、三隧分流等等，俱是大動作政策。唐英年沒評論現屆政府做法，只以董建華年代為例，說港府接手當家作主，「很多事想做，將戰線拉得太長」，但政府不了解政治現實，改革會得罪人，「戰線拉得長，這邊一小撮、那邊一小撮，變成全部人都反對你」。

借雞蛋仔講顏色經濟 最重要好食又平

另外，反修例風暴後，香港撕裂愈加嚴重，反修例示威陣營提出「黃色經濟圈」，「再出發大聯盟」亦於早前推展「促經濟 撐消費」活動，更列出華潤萬家、中移動等商戶，似與黃色經濟圈分庭抗禮。唐英年說，香港人「好聰明」、「眼睛雪亮」，並以港式小食為例︰「不理你紅黃藍白黑，只要你做的雞蛋仔又好食又平；如果難食，你紅黃藍白黑都不會去食，又或會支持一次半次，但事後仍會︰『嘩……咁嘅味嘅？』」

唐英年惋惜，現時政治兩極化屬世界潮流，「你死我活，有你無我」，香港難獨善其身，中間派空間愈來愈小，建制中間力量亦然。但他勸勉中間力量要堅持︰「這世界不應該跟風，不要做『牆頭草』，如一個人在政治上有作為，應該堅持自己立場。」

（港區國安法）