唐英年：商界表達憂慮 關注執法審判 稱內地人員須守港法 信檢控交律政司本地法院審理

明報記者 李以莊 何宛兒

2003年特區政府推23條立法，當年任工商及科技局長的唐英年，有向政府反映商界對立法的憂慮。回說當年民情，唐英年說︰「當時市民覺得沒這個必要（立法），沒有outside factors（外部因素）。」至去年掀起反修例運動，他說有香港人向外國政府「乞求干預」，「犯了中央紅線」，且外國政府干預香港事務「愈來愈猖狂及囂張」，內地輿論、網民聲音抨擊本地示威，唐英年認同中央有權有責處理︰「這個責，不僅是對香港，是對14億人民，香港搞成這樣，作為中央政府不作為，對自己人民都交代不了。」

普通法作基礎 不能牴觸基本法

中央繞過立法會立港區國安法，唐英年說有商界向他表達憂慮，主要關注內地機關來港有否執法權、國安法法律基礎及審判系統等。他希望及相信內地來港人員的運作及活動必須守香港法例，「像解放軍行出來（軍營）都要守法」；（國安）法律亦須以普通法作基礎，「不能與其他基本法條文有牴觸」；審判系統亦應緊跟基本法，由律政司掌檢控權，「而非最高人民檢察院」，由香港法庭審理案件。唐說他以上述分析向商界解釋，獲回應︰「如依你所言，我可安心。」

稱港仍非上海可及 金融中心地位無損

然而，人大常委會將訂立港區國安法《決定》納入議程消息一出，恒指急瀉1400點，唐英年說︰「因這是中央很大的動作，但其後（股市）很快回來。」恒指上周一度升穿25,000點，有指流入熱錢多為內地資金，所謂「北水托市」，唐說香港股市超過一半產值為內地企業，內地居民透過滬港通、深港通投資港股，北水流入亦屬正常市場運作。

有投資者憂慮國安法實施後，外資眼中香港的自由度削減，更憂慮香港與內地城市同質化，但唐英年認為，香港的言論自由、資訊自由、獨立司法制度受基本法保障，港元自由兌換，又有「價格發現機制」，「在可見的將來，不見得上海可做得更好」。身兼香港江蘇社團總會會長的唐英年肯定：「香港國際金融中心地位不會因國安法受衝擊。」

中美博弈下，唐英年說香港無可避免會受打擊，對於有指國安法生效後，美國及親美國家的資金或企業會撤離，他說︰「商界好聰明，世界上的商界會更客觀判斷政治對經濟有多大影響。」他稱美國通過《香港人權與民主法案》後，「在說話上，如果制裁，也是數個官員」，然而在經濟、金融利益上，估計商家會「先計自己條數」，因美國在香港投資額巨大，最高領導人亦不能小覷︰「Trump（特朗普）不會倒自己米，特別是他背後的金主，好多都是商界。」

（港區國安法）