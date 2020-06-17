6‧16遊行一周年 警銅鑼灣截查 青年：站出來控訴濫捕

水炮車維園外戒備

人群商場「和你唱」

多名青年昨在維園及時代廣場一帶遭警察截查。至下午，數十人於銅鑼灣希慎廣場內聚集，不時高呼「五大訴求，缺一不可」、「香港人，建國」等口號。當中的18歲應屆文憑試考生柯先生稱，去年6月16日參與遊行，其時對警察並無反感，但去年11月他在尖沙嘴逛街時，被警察截查及搜到袋中有6厘米長雷射筆，他被捕及被控以「藏有工具作非法用途」，被扣留20小時，至上周獲警方通知撤控。他對事件大感無奈，表示行出來是要促請政府及各界正視警察濫捕。

讀中四的15歲莫同學，在新界區放學後趕到希慎廣場，她說過去一年有同學因示威被捕，感到心痛，稱出來是為了維護一國兩制，若推行「港區國安法」，一國兩制就會名存實亡，而她決定周六會投票支持罷課。

另外，數十人晚上到中環IFC商場中庭「和你唱」，有人揮動旗幟，並唱數遍《願榮光歸香港》；及後有人稱附近有防暴警出沒，眾人四散，之後又回到商場，聚集至晚上9時許離去。

（港區國安法）