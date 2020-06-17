港大法律院長：不應有引渡移送成分

港法律不能牴觸全國法律

附件三法律不能違基本法

傅華伶昨回應本報書面查詢時稱，香港的法律屬「地方性法律」，不能與《基本法》附件三的「全國性法律」牴觸，但附件三的法律亦不能違反基本法，包括第39條規定。第39條列明，《公民權利和政治權利國際公約》等公約適用於香港的有關規定繼續有效；香港居民享有的權力和自由，除依法規定外不得限制。他並指出，中國的《立法法》亦規定了法律合法及合憲審查的機制。

對於內地國安機關可在港設機構的執法等權力，傅華伶稱，當港區國安法在香港實施後，便成為香港法律一部分，而法治是《憲法》、基本法確立的原則，任何在香港行使法定權力的機構與個人，都有遵守香港法律的義務。他並稱，相信有關機構是基本法22條下的機構。按22條規定，中央在港機構及人員，「均須遵守香港特別行政區的法律」。

（港區國安法）