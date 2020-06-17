港聞

港聞一

林鄭：國安具凌駕性 個人自由受制 人權組織：須涉國家生存領土武力威脅

【明報專訊】「港區國安法」未有具體條文，特首林鄭月娥昨於行會會議前見記者，被問及港區國安法會否凌駕《基本法》、人權法對港人保障時，她稱《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）中，個人自由會受制於國家安全，「所以本身在國際層面，國家安全這件事會大至真的有一些根本性和凌駕性存在」，但法律如何平衡、司法機關如何可認為無違反個人權利，均要看過條文及應用時才知悉。有人權組織表示，必須涉及國家的生存、領土受武力攻擊威脅，才可以此為由限制人權。

對於港澳辦副主任鄧中華所稱，中央保留對本港嚴重危害國安案件有管轄權，以及可否保證媒體對國家負面報道不會等同推翻國家政權等，林太均以現時法例尚未推出，未能回應，並指出港區國安法屬全國法律，「在一個全國性法律裏去處理一個全國性問題，究竟中央有些什麼權力、做些什麼、不做些什麼，這當然要等待條文公布後，大家便會知道」。

按ICCPR，表達、集會、結社自由應受保障，但在國家安全、公共秩序、公共衛生等原因下可施加限制。

陳文敏湯家驊同稱須合比例

港大法律學院公法講座教授陳文敏說，限制自由原則是合乎比例、須採對稱手段。被問到ICCPR在內地仍未生效，會否令此「全國法律」毋須遵從公約？陳表示，基本法39條列明ICCPR在港生效，中國有無簽署並非問題，惟他亦指出，現時法院如何運作仍未見清楚解釋，舉例法院可否藉解釋收窄國家安全法律範圍、以至稱違反基本法並宣布無效，「如不行，是否國家安全法凌駕基本法之上？」

行會成員、資深大律師湯家驊亦稱，ICCPR下的自由可因國家安全受限，但必須有合理比例，由法庭處理。

人權監察發言人葉寬柔引述《約翰內斯堡原則》提及，如用國家安全限制言論、表達自由，定要涉及國家生存、領土原則受武力攻擊威脅，才可以此限制人權，限制亦要有必要性、合乎比例。

人大常委會正草擬港區國安法，常委會早前公布18至20日會議議程，未見國安法。全國人大常委會法工委發言人岳仲明昨介紹本次會議工作，並提及常委會調整後的年度立法工作計劃，包括加快制訂港區國安法，但未指明是否本周會議審議。

（港區國安法）

相關字詞﹕陳文敏 國安法 港大 基本法 湯家驊 自由 港區國安法 中國 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

消息：中港商駐港人員持械 李家超拒評 會否保證不「送中」審 稱未有條文討論不實際
消息：中港商駐港人員持械 李家超拒評 會否保證不「送中」審 稱未有條文討論不實際
無「法」向潘曉穎父母交代 回望修例 稱社會棄道德默許暴力
無「法」向潘曉穎父母交代 回望修例 稱社會棄道德默許暴力
港大法律院長：不應有引渡移送成分
港大法律院長：不應有引渡移送成分
6‧16遊行一周年 警銅鑼灣截查 青年：站出來控訴濫捕
6‧16遊行一周年 警銅鑼灣截查 青年：站出來控訴濫捕
唐英年：商界表達憂慮 關注執法審判 稱內地人員須守港法 信檢控交律政司本地法院審理
唐英年：商界表達憂慮 關注執法審判 稱內地人員須守港法 信檢控交律政司本地法院審理
稱每屆政府都會做錯事 董做錯通識教育
稱每屆政府都會做錯事 董做錯通識教育
證券業詹劍崙：資金追逐利潤 不會捨港金融巿場
證券業詹劍崙：資金追逐利潤 不會捨港金融巿場
鄭若驊：不應容忍政治因素私人檢控 稱有責任叫停 大律師憂損市民重要憲法權利
鄭若驊：不應容忍政治因素私人檢控 稱有責任叫停 大律師憂損市民重要憲法權利
學者：律政司介入難挑戰 中止檢控可覆核
學者：律政司介入難挑戰 中止檢控可覆核
擬私人檢控梁振英 「天下為公」眾籌400萬
擬私人檢控梁振英 「天下為公」眾籌400萬
英內政部泄公函：擬准BNO留英5年申入籍
英內政部泄公函：擬准BNO留英5年申入籍
601宗匯報監警投訴 暫兩宗警員爆粗屬實
601宗匯報監警投訴 暫兩宗警員爆粗屬實
13歲童改控暴動 周內3宗 另14男女控暴動 涉去年8月深水埗衝突
13歲童改控暴動 周內3宗 另14男女控暴動 涉去年8月深水埗衝突
大狀批「郁啲告暴動」 湯家驊：非政治檢控
大狀批「郁啲告暴動」 湯家驊：非政治檢控
中年漢撐警途中稱受襲 辯方質疑事主普通襲擊
中年漢撐警途中稱受襲 辯方質疑事主普通襲擊
涉旺角圖縱火遊蕩 3人准保1任職網媒
涉旺角圖縱火遊蕩 3人准保1任職網媒
失業率5.9% 超金融海嘯高位 羅致光指升幅放緩 料因保就業計劃
失業率5.9% 超金融海嘯高位 羅致光指升幅放緩 料因保就業計劃
食物銀行求助增五成 劏房戶多月零收入申援
食物銀行求助增五成 劏房戶多月零收入申援
辯煙霧餅爆炸品否 公大生上訴終院押後決
辯煙霧餅爆炸品否 公大生上訴終院押後決
業界批D-Biz「全額資助」縮水 未能如期完成審批 薛永恒致歉
業界批D-Biz「全額資助」縮水 未能如期完成審批 薛永恒致歉
初創界：計劃原意好 執行差欠透明
初創界：計劃原意好 執行差欠透明
首名華人刑事檢察處長 退休法官阮雲道猝逝
首名華人刑事檢察處長 退休法官阮雲道猝逝
大圍塌樹枝傷老婦 居民稱屢投訴斷枝 康署：無紀錄
大圍塌樹枝傷老婦 居民稱屢投訴斷枝 康署：無紀錄
殺孫案未達裁決 解散陪審團再訊
殺孫案未達裁決 解散陪審團再訊
泰林二代掌舵人遺2億 遺孀同居女友爭產
泰林二代掌舵人遺2億 遺孀同居女友爭產
黎智英公司涉違規 商罪科再搜辦公室
黎智英公司涉違規 商罪科再搜辦公室
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】擲惡臭物後要換地氈 行管會向3泛民追維修費
【Emily】擲惡臭物後要換地氈 行管會向3泛民追維修費
【Emily】「工」不可沒傳奇展 飛碟藤椅印證港創意
【Emily】「工」不可沒傳奇展 飛碟藤椅印證港創意
【Emily】民研：港人對「中國人」身分認同感見新低
【Emily】民研：港人對「中國人」身分認同感見新低
【Emily】《鄭裕彤傳》明發行 兩學者訪58親友側寫彤叔一生
【Emily】《鄭裕彤傳》明發行 兩學者訪58親友側寫彤叔一生
【Emily】傳想選立會 密密見業界 霍啟剛見徐英偉 代體育教練訴苦
【Emily】傳想選立會 密密見業界 霍啟剛見徐英偉 代體育教練訴苦