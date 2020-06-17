林鄭：國安具凌駕性 個人自由受制 人權組織：須涉國家生存領土武力威脅

對於港澳辦副主任鄧中華所稱，中央保留對本港嚴重危害國安案件有管轄權，以及可否保證媒體對國家負面報道不會等同推翻國家政權等，林太均以現時法例尚未推出，未能回應，並指出港區國安法屬全國法律，「在一個全國性法律裏去處理一個全國性問題，究竟中央有些什麼權力、做些什麼、不做些什麼，這當然要等待條文公布後，大家便會知道」。

按ICCPR，表達、集會、結社自由應受保障，但在國家安全、公共秩序、公共衛生等原因下可施加限制。

陳文敏湯家驊同稱須合比例

港大法律學院公法講座教授陳文敏說，限制自由原則是合乎比例、須採對稱手段。被問到ICCPR在內地仍未生效，會否令此「全國法律」毋須遵從公約？陳表示，基本法39條列明ICCPR在港生效，中國有無簽署並非問題，惟他亦指出，現時法院如何運作仍未見清楚解釋，舉例法院可否藉解釋收窄國家安全法律範圍、以至稱違反基本法並宣布無效，「如不行，是否國家安全法凌駕基本法之上？」

行會成員、資深大律師湯家驊亦稱，ICCPR下的自由可因國家安全受限，但必須有合理比例，由法庭處理。

人權監察發言人葉寬柔引述《約翰內斯堡原則》提及，如用國家安全限制言論、表達自由，定要涉及國家生存、領土原則受武力攻擊威脅，才可以此限制人權，限制亦要有必要性、合乎比例。

人大常委會正草擬港區國安法，常委會早前公布18至20日會議議程，未見國安法。全國人大常委會法工委發言人岳仲明昨介紹本次會議工作，並提及常委會調整後的年度立法工作計劃，包括加快制訂港區國安法，但未指明是否本周會議審議。

（港區國安法）