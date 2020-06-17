無「法」向潘曉穎父母交代 回望修例 稱社會棄道德默許暴力

拒評6‧9新聞稿發表前是否知

李：所有人要汲取教訓

去年6月9日，百萬人上街要求政府撤回修例，政府當晚發新聞稿表明立法會將如期6月12日恢復二讀辯論，當晚凌晨立法會外爆發警民衝突，其後示威者6月12日包圍立法會示威，往後更有連串抗爭。被問到6月9日政府新聞稿發表前是否知悉，李家超回應稱不再討論當時的事，說歷史已過去，要面對現有問題。他認同林鄭月娥所言，所有人都要學習，汲取教訓，而目前要解決的，是社會上的暴力、港獨和恐怖主義問題。

回望修例「初心」，被問到如何向潘曉穎父母交代，李家超重申香港無法例處理，又稱「今次（修例）是超乎想像被政治目的騎劫，亦是超乎想像地，香港道德底線放棄了，這樣的暴力，我相信12個月前是無人估計到，超乎想像。社會還默許、正義化暴力，是超乎想像，超乎任何人想像，除非那些人一早圖謀」。

（港區國安法）