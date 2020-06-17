消息：中港商駐港人員持械 李家超拒評 會否保證不「送中」審 稱未有條文討論不實際

明報記者 李以莊 何郁慧

會否建議毋須在港設機構？

李：中央國安判斷較港高層次

李家超昨接受本報訪問表示，警隊正籌組專責小組，冀於國安法實施後馬上運作。他認為，國安法「立法明確要求特區政府去履行責任，順利成章由我們處理」。被問到如港方專責小組運作及執法順利達至維護國家安全目標，能否向中央建議毋須「按需要」在港設立機構，李家超說，中央對國家安全的判斷比香港「高很多層次」，需尊重國家決定。

如何與駐港機構合作

信有條文描述 需協調機制

香港法例第238章《火器及彈藥條例》授權警務處長向合適者簽發槍械或彈藥的管有權牌照，讓其合法管有槍械或彈藥。接近中央消息表示，中央曾與港方代表商討有關國內來港人員持械問題，中央屬意由警務處向相關人員發出許可證。李家超不評論消息，但強調香港有管制槍械的法律，重申任何來港執法人員必須遵守香港法律，「任何新制定的香港法律，或將來在港以其他方式制定的不同法律，制定了便要守」。至於如何與國家駐港機構合作，李家超相信「一定在法律條文有描述兩者關係」，但認為無論條文如何，亦需設協調機制，就情報分享、對國家安全看法、有否合作需要、國內人員培訓港方人員等協調。

基本法保障人權繼續

稱來港執法者須守港法

港澳辦副主任鄧中華前日表示，中央對嚴重案件保留管轄權，李家超說要待國安法條文出台再評論，但他認為國安法須符合「依法」及「保障人權」原則，而基本法「原封不動」，其保障香港的司法獨立和終審權亦「原封不動」。被問到能否保證香港市民將來不會被送到內地法院審判，李家超說在未有條文下討論不切實際，重申國安法生效後，基本法保障的人權會繼續受保障。

望短期到澳門訪國安委

日後破案公開否視情况

李家超期望短期內到澳門，訪問當地維護國家安全委員會，認為其保密制度可取（見表）。被問到日後香港執行國安法機構如破獲案件會否公開，他稱要視乎每宗案件實質情况。而繼香港民族黨被取締後，政府有無下一個目標？他說「不會針對為某一些目標而做」，若已違法，警方會蒐證，至於新法例下何謂犯法，要待條文出台才知悉。他不討論現時有否特定的行為、活動或組織有可能違法，僅期望香港社會以「防範」作共識，避免觸犯法例，將執法需要減到最低。

本報民調顯示，逾六成市民反對繞過立法會制訂國安法，但逾半受訪者同意港府有責任防範、制止和懲治危害國安的行為和活動。被問到現屆政府是否有條件就基本法23條立法，李家超說如實際上可行，會朝目標盡量做，但承認本屆政府僅餘兩年任期，「時間不太多」。對於會否設「日落條款」，以23條取代國安法，李家超相信將來23條立法諮詢會吸納港人不同意見。

（港區國安法）

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