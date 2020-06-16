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【Emily】李梓敬 鄧家彪 顏汶羽 選前曝光？建制1個記招3子主持

【明報專訊】全國人大上月通過有關「港區國安法」嘅《決定》後，多國先後就香港情况表態，「香港各界撐國安立法聯合陣線」再就港區國安法發起網上聯署，話要抗議外部勢力干預。一個記者會有成3個主持，分別係盛傳會出戰立法會嘅新民黨李梓敬、工聯會鄧家彪及民建聯顏汶羽，唔知係咪借呢個機會畀佢哋曝吓光呢。李梓敬喺facebook放咗佢哋3個合照，話係「三個小生做司儀」。

3個建制大黨噚日連同一眾社團聯會開記招，發起「反美國等外部勢力干預」嘅網上聯署活動，由噚日起至6月30日，話簽完之後就會拎去美國總領事館等相關機構。記者會都有各黨代表發言，包括新民黨主席葉劉淑儀、民建聯主席李慧琼、工聯會立法會議員麥美娟等。

李易拉架印法律博士男拔讀書

李梓敬近日頻頻落區，近日更出現以佢為焦點嘅大型易拉架，但相片就被網民廣傳，因佢喺易拉架上寫自己係「法律博士」、「公司董事/KOL」及「拔萃男書院'01」。藝人杜汶澤質疑「人有幾自卑，幾無自我價值，至會連選舉廣告都寫埋自己讀邊間中學呢」，亦有fb專頁質疑佢連律師牌都無。

李梓敬喺自己fb專頁回應，話自己係JD（Juris Doctor）畢業，中文就係法律博士，法學專業證書（PCLL）嘅課程都有收佢，仲曬埋自己中六去咗李寶椿聯合世界書院讀；而讀嘅大學Rice University喺美國排名17，「不過不失啦」，更hashtag「學歷洗咩作假㗎」。

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