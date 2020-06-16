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2020年6月16日星期二
港聞二
岳衣男拒捕罪成 官：反抗令自己傷頭
控方轉介區院 15泛民研提覆核
燈光師圖擲燃彈認罪 求情稱為發聲
鄺星宇還押小欖
黑衫白絲悼梁凌杰 人龍綿延花海再現
KFC阿波羅雪糕菌超標 前者停售 麥當勞 CHA CHA雪糕驗出禁用防腐劑
六成半雪糕高糖 一支MAGNUM達每日攝取量36%
停車場閘機時間不準 最多差3分鐘
七成兒童泳具不符歐標準 全部含可能致癌物「萘」
首輪保就業 國泰可樂大家樂申領 62%合資格僱主申請 料涵蓋130萬員工
珠澳免檢疫擴至公商務 每日千額 議員：港健康碼未啟 受制配額檢測費
祿泉樓排隊交樣本
公私門診協作 年內或擴至慢性骨科
旅局谷本地遊 學者指難補訪客消費 首5月外地客跌88％ 去年日均消費額7億
迪士尼周四重開 入場須網上預約
科學館重開 親子近百人入場
伙日團隊研究 採光學圖譜技術 中大助繪精準貓基因圖
專欄：網上生意的形與神 ／文：章濤
延長產假薪酬補貼 上限擬增至8萬元
擬修例准電動滑板車行單車徑
理大AI系統助診斷新冠肺炎
李嘉誠百佳做例 劍橋護老院創辦人否認知情 塞肛翁死因研訊 稱「社署好鍾意我哋」
的士泊路邊 七旬司機猝死
假學歷考入海關 25歲青年判社服令
噴壺當探熱槍 侍應酒精射男童眼
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【Emily】體藝界混戰？白鴿賴文輝：陳偉豪唔選
【Emily】煤氣捐富臨糉 朱凱廸問派唔派好
【Emily】熱愛基本法咩人唱？ 曾國衞唔知
【Emily】3官執位 梁悅賢任司法機構政務長
【Emily】區議員幫街坊填表 袁嘉蔚提囚友可拎1萬
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【明報專訊】（請看附圖）
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