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假學歷考入海關 25歲青年判社服令

【明報專訊】25歲男子在內地以數百元購買虛假大學英語成績表，取得香港學術及職業資歷評審局認可後，騙過香港海關獲得聘任。他早前承認兩項使用虛假文書副本罪，昨在東區裁判法院被判160小時社會服務令。裁判官香淑嫻表示被告雖然只為了「呃份工」，但仍是「大錯特錯」。

數百元內地買虛假大學英語成績表

報稱文員的林天鵬，被指2017年8月16日使用兩份據稱由中華人民共和國高等教育部發出的虛假文書副本，即一張大學英語四級考試及六級考試成績報告單，誘使評審局接受該文書為真文書，並在2018年1月4日，以同一方法欺騙香港海關。

裁判官香淑嫻判刑時說，被告將假證書「用完一次又一次」，顯然有預謀，又稱他是為了「呃份工」而犯案，雖然是「大錯特錯」，但並非想不勞而獲「搵錢」，考慮被告年輕，亦有悔意，接納報告建議，判被告160小時社會服務令。

根據案情，被告於2017年8月向評審局發電郵，要求局方認證他的兩張內地成績單，局方翌日確認成績單相等於文憑試5科及格。被告之後投考海關關員，2018年1月提交學歷證明，同年8月獲海關聘任，至12月底公務員事務局揭發被告從無應考其成績表的考試，被告隨即被停職，翌年2月底被辭退，受聘期間獲發超過14萬元薪金。

【案件編號：ESCC958/20】

相關字詞﹕使用虛假文書副本 學歷 虛假 海關

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