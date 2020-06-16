的士泊路邊 七旬司機猝死

昨午2時11分，有的士司機途經西環卑路乍街12號對開，發現一輛的士停泊路邊，車上司機昏迷不醒，遂報警。救護員到場證實事主死亡，警方到場調查，並聯絡死者親友，初步認為無可疑，案件列屍體發現，死因有待驗屍確認。

曾怨戴口罩辛苦 醫生指無關

現場消息指出，死者為夜更司機，前日下午4時起開工，原定昨清晨5時半到北角馬寶道交更，惟未有現身，車主及早更司機多次致電均無法聯絡上。

死者黃志剛，75歲，同任的士司機的胞弟說兄長駕車50多年，有吸煙習慣，身體無病痛，但最近「成日話戴住口罩揸車好辛苦、好唔舒服，空氣好唔勻循」。他說兄長已婚，育有一子，已和妻子分居，自己在土瓜灣租住板間房。

胞弟說兄長駕車為「過日辰」，出事前一晚兩人曾一同晚飯，未見兄長有異樣。事發位置鄰近胞弟寓所，死者平日愛將的士泊在該處，在車內小睡，胞弟說平日經過有時會拍醒他，有時會致電叫醒他，「噚晚無打畀佢，如果打畀佢，可能唔係咁」。

急症科專科醫生蔡振興表示，猝死多是心血管病引致，吸煙習慣也有影響；除非死者戴着口罩做激烈運動，戴着口罩駕車對呼吸影響有限。