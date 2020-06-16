李嘉誠百佳做例 劍橋護老院創辦人否認知情 塞肛翁死因研訊 稱「社署好鍾意我哋」

劍橋護老院創辦人陸艾齡昨在庭上作供時，否認院舍職員曾將紗布塞入死者王志成（終年60歲）的肛門，稱據她目測，死者體內的紗布和院舍使用的款式不同。

事後改名轉股 否認掩人耳目

死因研訊主任引述資料稱，涉事護老院在事發後改名營運，身為創辨人的陸氏姊妹亦先後將股分轉讓予院舍職員及離岸公司。陸艾齡否認藉此掩人耳目，但拒絕透露離岸公司的股權分配。

脫光長者等冲涼事件

「何必為一件事污辱我哋聲譽」

對於另一分院、大埔劍橋護老院2015年被揭發安排長者露天脫光等待洗澡，及後社署拒絕續牌申請，陸否認事件與續牌失敗有關，強調「當日係屏風圍得唔好，何必為一件事污辱我哋聲譽？」她又說劍橋護老院是本港罕有的大集團，故社署對劍橋旗下院舍相當放心。

社署：對安老院一視同仁

社署牌照事務科督察方婉儀作供，稱對陸艾齡聲稱「社署好鍾意我哋」說法有保留，表示署方對所有安老院牌照申請人一視同仁。聆訊今續。

【案件編號：CCDI43/16】