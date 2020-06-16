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理大AI系統助診斷新冠肺炎

【明報專訊】香港理工大學和澳門科技大學合作，研發出一套用作快速診斷新冠肺炎的人工智能（AI）系統，通過胸部電腦斷層掃描（CT），分析6種感染新冠病毒的病徵，協助醫生診斷。

以肺部CT分析6種新冠病徵

將病人肺部CT掃描後上載到該AI系統，即可分析患者肺部是否有6種感染新冠病毒的病徵，包括毛玻璃病變、肺纖維化等，協助醫生診斷患者是否感染新冠病毒，亦可根據肺部狀况，預測病情嚴重程度。

澳門科技大學醫學院教授張康表示，研究團隊使用來自3777名病人的大型電腦掃描數據庫，讓系統作深度學習和測試，以建立一個人工智能診斷模型。據團隊在科研期刊《細胞》發表的文章，團隊以來自260名病人的4萬個樣本作測試，當中包括83名新冠肺炎病人，發現系統準確度超過90%。張康說，系統在內地多個城市包括武漢、廣州、安徽、新疆等地，以及其他國家包括美國、伊拉克、伊朗、印度等都有使用。

理大應用生物及化學科技學系客座教授劉耀南表示，AI系統的準確度與資深醫生相若，雖然機器無法取代醫生，但AI系統可輔助醫生診斷，因為傳統醫生分析CT掃描需要15至30分鐘，而使用AI能更快速診斷，在出現大量病人的情况下，可減輕醫護壓力。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，診斷新冠肺炎主要依靠流行病學調查和基因測試（PCR），因為SARS、MERS等病毒也會令患者肺部出現與新冠肺炎類似的病徵，單靠分析肺部病徵難以分辨。他說，肺部CT掃描有助醫生判斷病情及用藥，但由於不同病毒造成的病徵相似，故認為AI較難應用於傳染病方面。

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