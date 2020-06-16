擬修例准電動滑板車行單車徑

根據運房局及運輸署提交立法會的文件，去年10月至今年3月，本港共發生4宗涉及電動滑板車和電動輔助單車的致命意外。根據現行《道路交通條例》，電動滑板車等「電動可移動工具」符合「汽車」定義，但運輸署沒為其發牌，故在道路上使用電動滑板車屬違法。

文件指出，當局建議修例規管電動可移動工具，包括容許電動滑板車和電動輔助單車在單車徑使用，但禁止在行車道使用；電動輪椅可在行人路使用，但禁止在單車徑或行車道使用。

當局指出，現時本港道路基建設計以汽車為中心，並無任何專設的單車線，加上即使在非商業中心區，亦人多車多，路旁活動十分頻繁，故建議電動個人移動工具和電動輔助單車不應獲准在行車道使用。

另擬規管速度及年齡限制等

此外，運輸署亦會進一步制訂電動可移動工具的規管及技術要求，如速度管制、安全裝置、使用者年齡限制和技術規格等；政府亦表明有意就違反法定要求引進罰則，運輸署會研究規管架構是否可行及易於執行。

運輸署預計明年展開《道路交通條例》的修例工作，今年下半年亦會在科學園及將軍澳做實地試驗，包括試驗公眾對在單車徑使用電動個人移動工具的接受程度等。