延長產假薪酬補貼 上限擬增至8萬元

以工資4/5計算 原擬上限3.68萬元

政府建議將產假延長至14周，額外4周產假薪酬維持以僱員每日平均工資五分之四計算，當局原先計劃為月薪5萬元或以下僱員的額外產假薪酬「包底」，即每名僱員可獲薪酬上限為36,822元。政府發言人稱，考慮到社會大眾意見及為改善對懷孕僱員的保障，昨日已向立法會作預告動議修正案，將新增4周產假薪酬上限，由原先36,822元增至8萬元，金額已超過以每月工資10萬元計算的4周產假薪酬。

據2018年統計數字，月薪10萬或以下僱員佔全港女性僱員超過99%。發言人說，政府承諾僱主須支付的新增產假薪酬，可向政府全數申領發還，並以行政措施處理。

《2019年僱傭（修訂）條例草案》亦建議兩項技術修訂，包括將《僱傭條例》下「流產」定義由「懷孕28個星期內」更新為「懷孕24個星期內」，讓懷孕24周或以後產下不能存活嬰兒的女僱員，在符合其他條件下有權獲產假；另接納由受過專業訓練的人簽發的到診證明書，作為合資格僱員就接受產前檢查當日有權獲得疾病津貼的證明文件。

提前一年 冀年底實施

發言人稱，政府目標是2021年底前實施新增產假薪酬的發還款項制度，鑑於社會期望能盡早讓懷孕僱員受惠，已重新考慮實施時間表，就此諮詢勞工顧問委員會，希望提早一年、即今年年底實施修訂條例。