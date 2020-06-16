專欄：網上生意的形與神 ／文：章濤

D-Biz計劃初衷是好，卻不代表天從人願，只因網上生意的成敗，工具只屬其次，重點在於全盤結構和部署。須知道，互聯網的運作模式，在人手分配、流程設計，甚至公司架構規劃上都與傳統模式不同，假如只打算設立一個網站或新增一套系統而沒有專職負責網上生意的部門或專員、沒有整全的網上推廣方案、沒有構思好與客戶在網上溝通的步驟、沒有計劃將生產線與互聯網工具整合，那麼有了工具，亦只是有其形而無其神。

最近有朋友與我分享其網上生意大計：於淘寶的天貓商城開設企業戶口，向內地網民銷售日本代理產品。天貓商城戶口與大家接觸的淘寶店戶口不同，前者規定申請者須為企業，會有平台提供的認證和支付配套，而單是申請時間已需兩年，更要投入100萬元資金以完善配套。雖然目前未知其成效，但當中的決心和投入方為在網上世界殺出血路的關鍵；如此巨大投入，恐怕大部分中小企老闆都覺得是天方夜譚，何曾想過置身其中？但假如想保留傳統模式，然後加網站、配軟件，繼而在網上大展拳腳，只是緣木求魚。

D-Biz能否協助企業轉型，尚且未知，但企業要真正善用資助額來轉危為機，重點不在金額和科網公司服務有多先進，關鍵在於企業本身有多願意變革、有多大決心投入大變遷。環顧我身邊的中小微企老闆，目前仍無太大心理準備，一心只想着資助到手後可加設的工具和配件，既然如此，只能祝君好運。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]