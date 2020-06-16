迪士尼周四重開 入場須網上預約

限入場人數 須作健康聲明

因應疫情，海洋公園和香港迪士尼樂園自今年1月26日起暫時關閉。繼海洋公園上周六（13日）重開後，迪士尼樂園昨宣布周四重開，但會因應疫情實施防疫措施，包括人數管制，入園者要先透過網站預約，預約時要作健康聲明。

園方亦表示，入園者要戴口罩，入園前要量體溫，園內排隊區、餐廳、遊樂設施會實施社交距離措施，「迪士尼朋友」與入園者近距離互動及合照將暫停。另度假區亦會逐步恢復酒店服務。

「迪士尼朋友」互動合照暫停

海洋公園重開後推出多項港人專享優惠，包括成人門票七折，11歲或以下小童及長者免費進場；迪士尼樂園昨則未有任何公布。

園方昨起開放會員預訂入場，會員可提前8日預約入場，但多人在迪士尼樂園facebook留言稱未能預約，園方暫未有回應。園方今日中午12時起會開放所有人預約，非會員可提前7日預約入場。園方昨未有透露每日入園人數上限，以及昨日預約情况。

此外，港鐵表示迪士尼線明日恢復列車服務，繁忙時段每10分鐘一班，非繁忙時段20分鐘一班。

（抗疫新階段）