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旅局谷本地遊 學者指難補訪客消費 首5月外地客跌88％ 去年日均消費額7億

【明報專訊】疫情重挫本港旅遊業，旅發局昨表示，5月訪港旅客約8100多人次，較去年同期下跌近100%。隨着本港疫情放緩，旅發局昨推出「旅遊．就在香港」推廣計劃，透過推出本地深度遊、酒店、景點、餐飲及購物優惠，鼓勵市民在港旅遊及消費。惟有學者及旅遊界人士表示，去年訪港旅客每日為港帶來逾7億元的消費額，單靠本地客消費難以全面回復。

旅發局表示，5月訪港旅客初步數字約8100多人次，平均每日約260人，已較4月增加近倍，相信大都是有需要來港的人，如內地家長帶子女來港準備復課，或台灣學生經香港往內地繼續學業。今年1至5月訪港旅客有350.1萬人次，按年下跌88.2%。

為鼓勵本地消費，旅發局昨推出「旅遊．就在香港」推廣計劃。旅發局主席彭耀佳說，復蘇旅業將由本地做起，鼓勵港人在港旅遊，以帶動氣氛，並希望藉計劃讓業界為日後迎接旅客「暖身」。

計劃包括「深度遊攻略」、「一站式食買玩優惠平台」及「賞你遊香港」3項元素，包括即日起推廣約120個本港特色地點及活動，以及不同酒店、餐飲、景點等優惠；下月中再推出第二階段優惠，包括適合一家大小留港度假優惠，8月推出免費換領本地團等。

旅局：訪港客能回復一半已很好

旅發局總幹事程鼎一昨在商台《在晴朗的一天出發》說，受疫情影響，即使日後本港逐步恢復與外地往來，旅業亦轉型以短途及商務為主，估計未來一段時間訪港客下跌，較難再如以往每日有20萬、包括8萬人次過夜情况，若能回復一半，即每日約10萬人訪港已很好。

程續稱，政府正與多地商討設立「旅遊氣泡」，廣東省、台灣、韓國及泰國均有機會實施，屆時容許兩地民眾免檢疫到當地，但暫未有時間表。

旅發局資料顯示，去年訪港旅客帶來逾2562億元總消費額，即平均每日逾7億元；2018年總消費額達3316億元。

中大商學院高級講師李兆波稱，單靠本地消費難令本港旅遊業復蘇，作用有限，部分行業如零售、酒店、主題公園等仍倚賴旅客，故很視乎各國防疫進展，料本港旅遊業全面復蘇需時數年。

姚思榮：長遠要待健康碼等推出

旅遊界立法會議員姚思榮認為，業界可透過推出本地團，熟習旅遊防疫抗疫措施，相信可為日後旅行團作好準備，並恢復海外遊客訪港信心，但長遠要待本港取消14天強制檢疫，以及普及「健康碼」等措施推出，若旅遊業能回復去年三至四成消費額，已屬非常好成績。

明報記者

（抗疫新階段）

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