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港聞二

公私門診協作 年內或擴至慢性骨科

【明報專訊】疫情期間公立醫院集中資源應對，大減其他非緊急服務，醫管局以「特事特辦」形式將部分新生嬰兒、分娩、癌症電療服務外判至私營市場，醫管局正趁契機探討哪些病種可持續分流至私家。局方亦正籌備將普通科門診公私營協作計劃擴至慢性骨科病人，料計劃整體可增至十萬病人受惠，望今年內有進展。

疫情開始至5月中旬，醫管局分流部分服務至私營醫療處理，包括88名黃疸新生嬰兒、9宗剖腹分娩手術、37宗癌症電療和7宗骨科非緊急手術。醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯接受本報專訪稱，當時是「特事特辦」邀請私家協助，趁此契機與私營市場和政府探討，長遠有哪些服務可持續外判至私營，檢討後會正式公開招標。

料增至10萬人受惠 研轉回公院可「排快隊」

醫管局2014年起推行普通科門診公私營協作計劃，分流高血壓和糖尿病門診病人至私家醫生。張子峯估計受疫情影響，一般專科新症輪候時間會增長數周，將照常由公院專科處理新症，但會探討穩定舊症如骨科退化症、膝痛、腰痛等個案，若他們毋須手術，只需用止痛藥、物理治療等，可能透過公私營協作計劃分流至私營400名協作家庭醫生處理，若專科醫生有興趣亦可加入。連計目前已分流到私家的3萬名病人，他預料擴展計劃後可增至10萬人，望今年底有「眉目」可盡快推行。

張子峯說，正考慮若有關病人需要時能「排快隊」轉回公院治療，盼數周內可見醫生，亦會考慮病人到私家就診兩三次後回公院覆診一次，以觀察病人狀况，細節仍待商討。

食物及衛生局於2015年立法會文件提出，研究將一般精神病和認知障礙症穩定病人轉介往私營醫療跟進以縮短輪候時間。但張子峯解釋，精神科病人頗倚賴熟悉的醫療人員，轉介較複雜，而認知障礙患者需接受跨專科服務，未必會首選轉介這類個案。

醫局大會成員倡發展護士診所視像診症

醫管局大會成員林濬認為，公私營門診協作亦有其限制，例如病症變複雜時個案往往又會轉回公院，未必完全解決問題。他認為發展護士診所照顧部分毋須見醫生的長期病者，也是方法之一。

另一大會成員劉文文則認為要多管齊下，分流簡單醫療程序至私家是一方式，亦要增加培訓資源以挽留人手，並可探討發展視像診症是否可減輪候時間。她期望地區康健中心在預防疾病和及早發現疾病方面發揮作用，減輕公院壓力。

明報記者 朱韻斐

（抗疫新階段）

相關字詞﹕醫管局 新冠肺炎 新型冠狀病毒肺炎

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