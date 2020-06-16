珠澳免檢疫擴至公商務 每日千額 議員：港健康碼未啟 受制配額檢測費

有跟進健康碼的建制派議員透露，健康碼至今未出台涉及兩個問題，包括香港檢測費用太貴，以及可領健康碼的額度。該議員稱廣東、澳門檢測費較低，但香港料要逾千元，而每7日要更新一次，費用不菲，相信若政府按此方案公布，肯定大受批評。

稱粵澳同一檢測商 在港不屬認可機構

該議員又說，內地、澳門是由同一檢測服務商負責，該服務商在港亦有辦事處，惟不屬現時認可的檢測機構，故港人要取健康碼，或需到醫院等檢測機構進行，令費用大增。該議員質疑，既然健康碼是與內地、澳門互認，在港卻不能為港人檢測，是說不過去。該議員表示，據他理解因內地擔心疫情反覆，首階段不會開放予所有要來往粵、澳的港人，或會先開放予上市公司董事等。

食衛局代表昨出席立法會控疫相關的附屬法例小組委員會，被問到何時才能推出健康碼，徐德義稱開通時要解決技術容量、整體人流容量，以及對不同地方帶來的負荷，各地政府均有其考量，實際時間表未能確定，又指疫情轉變不能預知。

食衛局：研簡化流程降檢測價 無時間表

另外，多名立法會議員關注本港檢測費昂貴問題，其中民建聯鄭泳舜、旅遊界立法會議員姚思榮要求港府介入，控制檢測價格。食衛局副秘書長陳偉基說，政府與化驗所及其他持份者商討如何簡化流程，及價格有否再下調空間。

珠海及澳門方面，兩地5月起已互認健康碼，陸續放寬往返兩地學童、教職員及內地輸澳勞工等人，往返珠海澳門時豁免醫學觀察。澳門昨接獲珠海通知，今日起從事公務及商務活動人士，經珠澳口岸入境暫豁免醫學觀察，每日1000個名額，申請人須持澳門健康碼綠碼（即檢測陰性、無病徵、毋須檢疫的外遊史等）。

本港昨無新增本地個案，但有3宗輸入個案，涉及印尼及俄羅斯，至昨日累計1113宗，包括一宗疑似。昨確診的32歲女子5月底曾發燒、咳嗽及失去嗅覺，6月14日由印尼抵港，由亞博館送院；另外兩人為沒病徵的10歲男及47歲女，曾於2至6月前往俄羅斯，返港後在愉景灣家居檢疫，第二次深喉唾液呈陽性。據悉，早前危殆的瀝源邨祿泉樓34歲包裝女工昨起可毋須插喉，可自行呼吸。

此外，食物安全中心因應北京有街市的切割三文魚砧板檢測到新冠病毒，審慎起見已從進口及批發層面抽取來自各地三文魚樣本檢測，並提醒市民注意衛生及煮熟食物。

（抗疫新階段）