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首輪保就業 國泰可樂大家樂申領 62%合資格僱主申請 料涵蓋130萬員工

【明報專訊】總額涉及810億元的「保就業」工資補貼計劃第一期截止申請，政府收到16.8萬僱主申請，佔整體27萬合資格僱主約62.2%，涵蓋逾七成擁有強積金帳戶的僱員。據了解，受疫情重創的航空及飲食相關行業，大企業如國泰、長榮及新加坡航空，連鎖飲食集團大家樂、太古可口可樂等，均有申請。但有商界代表認為，仍有約10萬僱主未有申請，絕大部分是中小企，不排除有微企在短期內結業或打算裁員，故未有申請。

長榮新航TVB私院亦有申請

據了解，申請計劃的大企業來自各行業，包括受疫情影響的航空業，除日前已表明會申請的國泰航空，長榮及新加坡航空亦有為本地僱員申請工資補貼；其他企業包括香港太古可口可樂、電視廣播有限公司（TVB）；不少物業管理公司、多間證券行及私家醫院亦有申請。

昨公布業績的大家樂集團，首席執行官羅德承昨稱已參加「保就業」計劃，約1.32萬名員工受惠，料每月可獲資助8000萬元，惟他說集團每月薪酬開支達2億元，故今個財年將凍結全體員工基本薪金。

涵蓋七成擁強積金僱員 98%屬中小企

政府發言人表示，已向首批2.55萬名僱主發放總額約48億元的工資補貼，估計惠及逾20萬名僱員。獲發工資補貼的僱主中，98%是聘請少於50名僱員的中小企。所有獲補貼的僱主在申請時已承諾，補貼期間即6月至8月不會裁員，亦會將補貼全數支付員工薪酬。申請的僱主所獲工資補貼，每名僱員每月上限9000元，涉及6月至11月的薪金補貼。

26萬自僱者申請超預期 消息稱9萬不符資格

政府早前稱，全港約有27萬合資格僱主申請補貼，惟最後只有約62%申請，政府未有透露涉及多少僱員。政府消息稱，初步估算涵蓋約130萬名僱員，佔整體177萬名擁有強積金戶口的僱員逾七成，認為已涵蓋大部分僱員。

另外，政府昨公布約25.9萬名自僱人士申請一筆過7500元資助，當中約2.4萬人已收到款項，涉及總額約1.8億元。對於自僱人士申請人數較政府原先公布的21.5萬多，政府消息稱，當中八九萬人或無開立自僱強積金帳戶，應不符申請資格。

指10萬未申者大多中小企 商界促加碼延長

香港中小企聯合會榮譽主席劉達邦表示，全港逾300萬名打工仔，只有177萬人擁有強積金戶口，補貼計劃令七成人受惠，「唔係咁理想」。他表示理解計劃要盡快推出，故有很多限制，又稱計劃雖惠及真正有需要企業，亦「益了好多不受影響的公司」，有不受疫情影響的工程公司老闆向他稱「多謝政府，無端端多了500萬元」。

劉達邦稱，未有申請補貼的公司絕大部分都是中小企，促政府既然未能用盡款項，不如加碼延長計劃，有機會令一些計劃結業或裁員的公司恢復信心，申請資助。自由黨立法會議員邵家輝估計，約有10%的公司受疫情嚴重打擊，未及等到保就業計劃資助已結業，當中零售業是重災區。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕香港中小企聯合會 保就業計劃

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