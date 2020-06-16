七成兒童泳具不符歐標準 全部含可能致癌物「萘」

若有強烈塑膠味 應待氣味散去才用

由消委會測試的包括兒童游泳胸圈、頸圈、兒童座椅、兒童水泡等，售32至299元不等，所有樣本驗出萘，含量由每公斤0.2至4.3毫克不等，當中6款（見表）萘含量超出德國自願安全標籤計劃上限。消委會研究及試驗小組副主席雷永昌說，萘屬2B級可能致癌物，兒童游泳時可能因呼吸或吮吸游泳用品而吸入萘，皮膚亦可能因摩擦過度而引致過敏，提醒若發現游泳用品有強烈塑膠味，應放在通風處待氣味散去才用。

根據歐洲標準指引，泳具附有的安全扣需以兩個方向及最小50N（牛頓）力度才能解開，以防意外鬆脫。消委會發現5款嬰兒游泳頸圈及胸圈不達標，當中嬰兒游泳頸圈「海之雨」Baby Swimming Ring只需11.4N力度便可解開。

消委會又評估9款兒童游泳座椅於水中的穩定度，當中6款表現未如理想，當主充氣室漏氣，產品浮力不足以令座椅保持直立或支撐兒童身體。

5款頸圈胸圈安全扣易鬆開

消委會又指出，兒童游泳圈「B. Duck Be Playful Kids Swim Ring」和「Hello Kitty Swimming Ring 60cm」的充氣活塞易被打開致漏氣，且無安全警告字樣，已轉交海關跟進。

海關昨發稿稱巡查發現上述兩款兒童游泳圈未附有識別標記或雙語警告標籤，涉違反《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例，目前仍調查中；另外，正就5款兒童游泳座椅作安全測試，以確定是否符合《消費品安全條例》。

（消委報告）