停車場閘機時間不準 最多差3分鐘

巡查40個場 11沒在外圍展示收費

消委會巡視發現有停車場收費條款欠清晰，展示收費方式易造成誤導，其中11個停車場沒在外圍展示時租收費。

有展示時租收費的停車場中，21個收費標示字體細小或擺放位置不佳，例如有停車場標榜時租10元，卻以較小字體列出只適用於非繁忙時段，亦有多個停車場將「每半小時計」以較小字體列出。

比對天文台標準時間下，有10個停車場的入閘機時間慢1至3分鐘，1個快1分鐘；有8個停車場的出閘機時間慢1至2分鐘、2個快1分鐘。消委會稱，除出閘機時間較慢不影響駕駛者外，其餘均有可能令「準時」的駕駛者多付泊車費，認為停車場有責任確保出入閘機時間準確。場外提示方面，有14個停車場沒有設置已爆滿的提示，駕駛者入閘後會白白浪費等候車位的時間和費用。

消委會又稱，今次調查有34個停車場提供免費泊車優惠，以吸引駕駛者到商場消費，但要求五花八門，其中21個訂明須以電子貨幣簽帳消費，14個只接受以單一收據計算；28個就車輛出入閘時間或換領優惠時間設限制。

消委會稱，今次調查的所有停車場均沒在網頁列出使用條款，只以非常細小字體標示於閘口附近，建議各停車場將使用條款列載於網頁，方便駕駛者參考。

（消委報告）